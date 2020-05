Hết "phốt" phân biệt chủng tộc, nữ ca sĩ Hollywood lại bị chỉ trích vì bông đùa vô duyên với Beyonce

Mạng xã hội vừa qua đang xôn xao trước vụ việc nữ ca sĩ Hollywood Doja Cat - chủ nhân bài hit "Say So" nhấn nút tham gia nhóm những người ủng hộ phân biệt chủng tộc trên ứng dụng và còn tham gia trò chuyện qua video với họ.

Doja Cat tham gia vào nhóm ủng hộ việc phân biệt chủng tộc.

Sau khi sự việc xảy ra, cư dân mạng đồng loạt lên tiếng chỉ trích và thể hiện thái độ tẩy chay đối với Doja Cat. Cư dân mạng còn "khui" rất nhiều hành động được cho là không tôn trọng các đàn chị của cô.

Doja Cat và Cardi B.

Vào năm 2019, Doja Cat và nữ ca sĩ Cardi B đã có màn đụng độ khi nữ rapper mới nổi này hát theo ca khúc "Press" của đàn chị với tông giọng trầm hơn. Cardi B sau đó đã tức giận và viết dưới bài đăng của Doja Cat: "Do anything for clout… Moo" (tạm dịch: Làm mọi thứ để có danh tiếng hả, đồ con bò). Tuy nhiên cả hai đã giảng hòa khi giọng ca "Say So" xin lỗi.

Ngoài vụ việc với Cardi B, Doja Cat tiếp tục nhận chỉ trích từ cư dân mạng khi bị "khui" lại một đoạn clip trước đây. Trong đoạn clip này, nữ rapper bị cho là đang cố ý đùa cợt Beyonce khi gọi "Beyonkey" - từ được ghép giữa tên của Beyonce và con khỉ. Cũng có không ít người cho rằng đây chỉ là cách đùa vui của nữ rapper, hoàn toàn không đáng lên án.

Doja Cat bị cho là lấy tên Beyonce ra để đùa cợt.

Sinh năm 1995, Doja Cat tên thật là Amala Zandile Dlamini. Cô sở hữu ngoại hình quyến rũ và thân hình bốc lửa. Doja Cat trở thành nữ rapper được săn đón sau thành công của bài hit "Say So". Trước khi bùng nổ với "Say So", Doja Cat đã từng là một hiện tượng mạng với video nhạc vô cùng hài hước mang tên "Moo".