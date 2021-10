Hết hy vọng mua nhà, gửi tiết kiệm không thấm vào đâu, giới trẻ Hàn Quốc đổ xô săn hàng hiệu "giá trên trời"

Không mua được nhà chuyển sang săn hàng hiệu

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc hồi tháng 2/2020, nền kinh tế ở quốc gia này bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không ai nghĩ thị trường hàng xa xỉ sẽ bùng nổ. Dưới những biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh được đưa ra bởi chính phủ Hàn Quốc, nhiều người đã bị "trói chân" trong nhà.

Tương tự như nhà hàng, quán cà phê và trung tâm thương mại, cửa hàng bán đồ xa xỉ cũng bị yêu cầu đóng cửa trước 9h tối. Mãi đến thời gian gần đây, các doanh nghiệp mới được cho phép mở cửa thêm 1 tiếng đồng hồ.

Tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của Hàn Quốc được Ngân hàng Trung ương dự đoán từ năm 2019 đến năm 2020 giảm 0,4% xuống chỉ còn 2,2%, có nghĩa là chi tiêu hộ gia đình sẽ giảm xuống.

Nhiều doanh nghiệp cá nhân và các công ty lớn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đúng như dự đoán, nhưng nhu cầu về các mặt hàng xa xỉ lại tăng vọt một cách đáng kinh ngạc.

Ảnh minh họa.

Nếu như đại dịch không bùng phát, nhiều người đã có thể đi du lịch khắp nơi và tiêu tiền cho những bữa tối tại các nhà hàng sang trọng. Nhưng khi dịch Covid-19 đã hoành hành suốt gần 2 năm, những kế hoạch tiêu xài ấy đã bị phá hỏng và mọi người bắt đầu chuyển hướng sang "thú vui" săn hàng hiệu.

Có rất nhiều lý do để người Hàn Quốc yêu thích hàng xa xỉ nhưng nguyên nhân lớn nhất là do sự khan hiếm của những món hàng này. Trong trường hợp của Chanel, kể cả người có tiền cũng khó mà sở hữu một món đồ từ thương hiệu này. Chỉ tính trong năm 2021, Chanel đã tăng giá các mặt hàng của mình đến tận 3 lần, vào tháng 2, tháng 7 và tháng 9, dự kiến sẽ có một đợt tăng giá nữa diễn ra vào tháng 11.

Do giá cả của các món hàng Chanel có xu hướng chỉ tăng chứ không hề giảm nên nhiều người chực chờ mua cho bằng được với mục đích bán lại sau này. Họ sẵn sàng "cắm trại" trước cổng hàng giờ đồng hồ trước giờ mở cửa để lao vào và mua càng nhiều càng tốt, để sau đó lên mạng bán lại với giá cao hơn.

Theo báo cáo của Ủy ban Chiến lược và Tài chính Quốc hội, hàng loạt túi xách có giá trị hơn 350 tỷ won (293,32 triệu USD) đã được nhập khẩu vào Hàn Quốc chỉ trong tháng 8 vừa qua. Cùng thời điểm đó vào 2 năm trước, con số này chỉ dừng lại ở mức 177,5 tỷ won và tăng lên đến 240,3 tỷ won hồi năm 2020.

So sánh tổng lượng hàng hóa xa xỉ nhập khẩu vào Hàn Quốc trước khi Covid-19 bùng phát, con số này đã tăng gần 99% so với 176,4 tỷ won vào 2 năm trước.

Các cửa hàng bách hóa đang tận dụng xu hướng này để thu về lợi nhuận. Những tập đoàn lớn như Lotte, Hyundai, Shinsegae đều áp lực các chiến lược tiếp thị tích cực để mở thêm nhiều cửa hàng của thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng bên trong các trung tâm mua sắm để thu hút khách hàng. Động thái này cũng dễ hiểu bởi vì doanh thu từ các mặt hàng xa xỉ đứng thứ 3 tại cửa hàng bách hóa sau đồ gia dụng và đồ thể thao.

Bất chấp chiến lược tăng giá liên tục của các thương hiệu, nhu cầu mua sắm của khách hàng vẫn không ngừng gia tăng. Họ luôn túc trực, xếp hàng dài trước các cửa hàng cao cấp để chờ được vào bên trong "gom hàng".

Hình ảnh người dân xếp hàng săn đồ hiệu không còn xa lạ ở Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, lượng khách hàng tiềm năng của các mặt hàng này cũng thay đổi từ độ tuổi trung niên sang thế hệ millennial. Những người ở độ tuổi 20 và đầu 30 nói rằng vì giá nhà ở Seoul và các thành phố lớn ngày càng tăng cao đến mức vượt khỏi tầm với của họ nên việc tiết kiệm để sở hữu một căn nhà riêng trở nên vô nghĩa. Kết quả là người trẻ Hàn Quốc đổ xô sang săn đồ hiệu, tiêu tiền cho những chiếc túi Chanel hay giày Gucci.

Thêm vào đó, lãi suất tiền gửi thấp cũng làm giảm sức hấp dẫn tài chính của việc gửi tiền tiết kiệm. Điều này thúc đẩy giới trẻ chuyển sang cuộc sống tập trung vào hiện tại hơn là để dành tiền cho một tương lai không chắc chắn.

Việc sở hữu một căn nhà trở nên xa xỉ khiến giới trẻ Hàn Quốc quay sang ưu tiên hơn cho cuộc sống hiện tại.

Lotte Shopping, công ty điều hành cửa hàng bách hóa Lotte, dự kiến doanh số bán hàng sẽ tăng 30% trong quý 3 năm nay. Doanh số bán sản phẩm xa xỉ tại Cửa hàng bách hóa Shinsegae trong dịp Chuseok (Trung thu) năm nay hay ngày Lễ Tạ ơn của Hàn Quốc, đã tăng 39,1%, chiếm 26,4% trong tổng doanh thu.

Trong khi đó, cửa hàng bách hóa Hyundai cũng đạt được mục tiêu lợi nhuận trong khoảng 61-65 tỷ won. Bất chấp sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 hồi đầu tháng 7, doanh thu tổng thể của Cửa hàng bách hóa Hyundai trong quý 3 cho thấy người tiêu dùng dường như không hề nao núng.

"Đợt bùng phát dịch thứ 4 bắt đầu vào đầu tháng 7 không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bách hóa. Nhu cầu về đồ gia dụng và đồ nội thất đã chậm lại nhưng phân khúc hàng xa xỉ và đồ thời trang vẫn tăng mạnh. Điều này sẽ tiếp tục cải thiện doanh số bán hàng cho các nhà bán lẻ tại đây" - Park Sang-jun, một nhà phân tích tại Kiwoom Securities, cho biết.

Thị trường hàng giả ngày càng phát triển

Doanh số bán hàng xa xỉ tăng mạnh đi kèm với sự tăng trưởng tương tự của thị trường hàng giả. Những người thuộc nhóm thu nhập thấp và trung bình dường như không đủ khả năng chi trả cho những mặt hàng xa xỉ ngày càng đắt dần theo thời gian. Thế nhưng tâm lý "keep up with the Joneses" (tạm dịch: Luôn phải bắt kịp với thời đại) đã dẫn đến nhu cầu mua đồ hiệu giả.

Số lượng hàng xa xỉ giả nhập khẩu Hàn Quốc tăng lên hàng năm, đạt mức cao nhất mọi thời đại. Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, đã có 1.866 vụ bắt giữ túi xách cao cấp nhái được nhập lậu vào quốc gia này trong vòng 4 năm qua. Tổng giá trị của chúng sẽ lên tới 467,9 tỷ won nếu là đồ thật.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng giả.

Túi xách của thương hiệu Louis Vuitton được cho là phổ biến nhất trên thị trường hàng giả ở Hàn Quốc. Tổng số sản phẩm giả thương hiệu nầy trị giá 148,4 tỷ won đã bị Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thu giữ, tiếp theo là hàng nhái Channel trị giá 70,1 tỷ won và hàng giả Gucci trị giá 29,5 tỷ won.

Các thương hiệu cao cấp toàn cầu đã tuyên chiến với hàng giả bằng cách hạn chế số lượng cửa hàng ở Hàn Quốc, đồng thời hạn chế chỉ cho 1 người mua 1 túi xách đối với các mẫu phổ biến. Cụ thể, Chanel sẽ chỉ cho phép 1 người mua 1 món đồ da nhỏ mỗi năm. Thương hiệu này không bình luận thêm về câu hỏi liệu chính sách mới này chỉ áp dụng tại Hàn Quốc hay thị trường toàn cầu.

Một hãng hiệu xa xỉ khác là Hermes cũng thực hiện chính sách mua sắm tại đây nhằm hạn chế khách hàng mua nhiều hơn hai chiếc túi xách cùng kiểu dáng.

