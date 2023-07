Hết cảnh phụ huynh đỏ mắt tìm sách giáo khoa năm học mới cho con

Nỗ lực giảm giá sách giáo khoa mới

Năm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện tiết giảm phí phát hành xuống còn 21% giá bìa để giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 thấp hơn so với năm trước, trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân một trang sách (tổng giá bìa trên tổng số trang của bộ sách). Cụ thể, thấp hơn từ 4% - 6% so với sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 chương trình phổ thông mới.

"Nhờ vào việc tiết giảm lợi nhuận và nhiều chi phí khác, hiện các bộ sách lớp 4, 8, 11 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có mức giá thấp nhất trên thị trường. Ví dụ bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có mức giá thấp hơn từ 22%-26% so với giá các bộ sách của các nhà xuất bản khác (chưa gồm sách tiếng Anh; các môn học và chuyên đề lựa chọn đối với lớp 11)" , đại diện Nhà xuất bản dẫn chứng.