Hết bò dát vàng thì giờ giò chả dát vàng 23k trở nên siêu Hot trong ngày vía Thần Tài, bày lên bàn thờ trông thịnh vượng thật đấy, nhưng ăn có ngon?

Ngày mùng 10 tháng Giêng được xem là ngày vía Thần Tài - ngày cảm tạ và xin lộc của vị thần cai quản tiền bạc, may mắn trong buôn bán, kinh doanh. Vào ngày này mỗi năm, người dân đều tất bật sắm sửa nghi lễ để dâng cúng, tạ ơn và nạp tài đầu năm để mong cả năm hanh thông, suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, tiền vào như nước.

Giò chả dát vàng cúng trong ngày vía Thần Tài gây sốt.

Cận ngày vía Thần Tài, dân tình "sốt xình xịch" khi xuất hiện món giò chả dát vàng. Trước đây vốn chỉ nghe bò dát vàng, kem dát vàng... nay xuất hiện thêm món giò chả lấp lánh ánh vàng trên mâm cỗ khiến các chị em nội trợ vô cùng tò mò. Đặc biệt, trong ngày vía Thần Tài thì món ăn này vô cùng hấp dẫn trên mâm cỗ.

Giò chả lấp lánh ánh vàng trên mâm cúng vô cùng đẹp và sang trong ngày vía Thần Tài

Xuất hiện trong một nhóm review ẩm thực, giò chả dát vàng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của hội chị em. Vẫn là những miếng giò chả truyền thống với vị thơm ngon đặc trưng, nhưng ở phía trên được phủ thêm lớp vàng mỏng nguyên chất. Điều này khiến khoanh giò thêm phần đẹp mắt, lấp lánh trên mâm cúng cỗ.

Khi giò chả truyền thống giản dị của người Việt được dát vàng. TikTok @annie_review

Giò chả được đóng gói trong hộp trông khá chắc chắn, bắt mắt. Khi được hỏi về món ăn này chị Quỳnh Anh cho biết: "Vì giò chả dát vàng là món mới chưa thấy bao giờ nên mình vô cùng tò mò và muốn mua thử. Ai ngờ nó đẹp và sang vô cùng, đặc biệt vào trong ngày vía Thần Tài.

Còn về chất lượng sản phầm thì vàng không có vị gì cả, giò chả thì vẫn vậy nhưng mình thấy đẹp tươi tốt, giá thì cũng không quá đắt. Vào ngày lễ hoặc đi lễ xa dâng lên rất đẹp, cảm giác thịnh vượng".

Độc lạ khi cải biến một món ăn truyền thống trên mâm cỗ của người Việt

Khi liên hệ với cửa hàng cho ra đời món giò lụa, chả quế dát vàng dành riêng cho ngày vía Thần Tài. Vẫn là những miếng giò chả truyền thống với vị thơm ngọt, mềm dai và có mùi thơm đặc trưng, thế nhưng khi được dát thêm một lớp vàng mỏng nguyên chất khoanh giò, khoanh chả trong đẹp mắt, sang chảnh hẳn, rất hợp để dâng cúng ngày vía Thần Tài.

Cửa hàng mở từ rất sớm để khách đến quán lấy, còn hầu hết là bán hàng online.

Khi có khách đặt, nhân viên sẽ dát miếng vàng lên một mặt của miếng giò chả rồi cho vào hộp đóng.

Chị Lê Vân Anh - Founder của Thực phẩm cỗ Quê cho biết lí do bắt đầu với ý tưởng trên: "Ngày Thần Tài dân mình hay mua vàng cúng để lấy may. Còn chả giò là một thực phẩm không thể thiếu trên mâm cỗ người Việt nên kết hợp 2 yếu tố này lại để tạo thành sản phẩm giò chả dát vàng. Món ăn được đội ngũ nghiên cứu trong 3 tháng và bắt đầu được mở bán trong ngày vía Thần Tài năm nay".

Chia sẻ kĩ về sản phẩm, chị Vân Anh cho biết, giò chả do cửa hàng tự làm. Vàng được sử dụng là vàng 23 carat được nhập khẩu từ Đức, đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Vàng có thể ăn được do có tính trơ nên không thể hấp thu, độ tinh khiết tuyệt đối. Giá thành 200 gram giò lụa và chả quế dát vàng bán ra có giá 179.000 đồng. Mỗi khoanh giò sẽ sử dụng từ 1/2 đến 1 lát vàng để dát đều lên bề mặt.

Miếng vàng 23 carat được đắp lên 1/2 bề mặt miếng giò chả.

Về tình hình kinh doanh ngày vía Thần Tài năm nay, đại diện cửa hàng chia sẻ: "Cửa hàng chủ yếu bán online, thi thoảng cũng có người đến mua tại cửa hàng. Trong buổi sáng nay cửa hàng bán được hơn 60 suất giò chả, do năm nay mọi người cúng sớm và sản phẩm cũng mới được tung ra gần đây."



Giò chả dát vàng thì ngon hơn giò chả thường?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều người cũng thắc mắc, và chia sẻ về cảm nhận của mình, chị Linh Phương là một vị khách từng sử dụng giò chả dát vàng tại cửa hàng này cho biết: "Nếu đây là món giò chả bình thường thì cá nhân tôi thấy ngon, chả dai, không bị bở và có mùi khá thơm. Tuy nhiên khi nghe mọi người bảo là "dát vàng, dát vàng" nên tâm lý cũng có chút kỳ vọng, nghĩ rằng nó sẽ có gì đó lạ hơn, ngon hơn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở phần hình thức chứ không thể gọi là quá xuất sắc hay quá đặc biệt. Mình nghĩ có thể mua để sử dụng trong các dịp đám tiệc, cần bày mâm cỗ cho đẹp mắt, chứ còn để mua dùng thường ngày thì chắc là thôi".

