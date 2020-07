Hè trải nghiệm, hè ý nghĩa của học viên VUS

Đây là hoạt động được triển khai thực tế bắt nguồn từ sự kiện Run For The Earth (Chạy bộ vì Trái Đất) do VUS tổ chức vào tháng 12/2019. Hoạt động được tổ chức với phương châm mỗi cây số đường chạy đổi ra một cây xanh sẽ được gieo trồng. Sự kiện diễn ra thành công với kết quả 2.579 cây xanh được quyên góp cho khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu.



Các em nhỏ VUS được nhận giấy chứng nhận tham gia trồng rừng từ ban tổ chức.

Dựa trên tinh thần vì môi trường xanh, VUS phối hợp cùng Tổ chức Gia Đình Em Yêu Thiên Nhiên Việt Nam (GĐEYTNVN) mang đến hoạt động du lịch trải nghiệm về với thiên nhiên vào 2 ngày cuối tuần. Các em nhỏ có cơ hội tham gia những hoạt động bổ ích, gia tăng trải nghiệm giúp cho ngày hè tuổi thơ thêm phần rực rỡ.

Được biết, hoạt động trồng cây được tổ chức vào thời gian tháng 6,7 vì đây là thời điểm thích hợp để trồng cây mới cũng như điều kiện lý tưởng nhất cho cây sinh trưởng. Trong thời gian vừa qua, tổ chức GĐEYTNVN đã tổ chức các buổi trồng cây khác mở rộng mảng xanh cho những cánh rừng phương Nam.

Những chú cừu trắng thân thiện chào đón giúp trẻ thêm hào hứng và thêm yêu động vật.

Tham gia chuyến du lịch trải nghiệm, trẻ được đến với đồng cừu để vui chơi và chụp hình cùng những chú cừu trắng trước đây chỉ được thấy trên phim ảnh. Các em cũng được tham gia lớp học tìm hiểu về rùa cạn để hiểu được đời sống của những chú rùa. Từ đó, trẻ hiểu, thêm yêu mến và biết bảo vệ những loài động vật trong môi trường tự nhiên.

Tìm hiểu về rùa cạn giúp con hiểu thực tế về những chú rùa trong môi trường tự nhiên và nâng cao tinh thần bảo vệ động vật.

Để đến được vào khu vực nơi ở, các em cùng cha mẹ cùng nhau trekking băng qua một mảng rừng ngắn. Trên đường đi, con được quan sát và khám phá môi trường rừng mưa nhiệt đới tại Việt Nam. Hoạt động trồng rừng do chính các em thực hiện với số lượng 2 cây mỗi người. Các con phải tự tay đào những chiếc hố trồng cây có kích thước 40x40x40 cm, cha mẹ chỉ được cỗ vũ và hỗ trợ tối thiểu. Qua đó, hoạt động này giáo dục cho các em tình yêu thiên nhiên và nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường sống.

Trẻ tự tay cuốc đất và trồng cây tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, Phước Bửu.

Trong suốt chuyến đi, các gia đình được khuyến khích mang theo bình nước cá nhân và hạn chế sử dụng túi nhựa để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, nâng cao tinh thần bảo vệ hành tinh xanh. Ngoài ra, trẻ sẽ phải phục vụ bữa ăn cho cha mẹ và cho chính mình vào giờ cơm để rèn tinh thần tự giác chăm sóc bản thân và người khác. Kết thúc hoạt động trồng rừng, các em nhỏ và gia đình được hoà mình tắm biển thư giãn sau những hoạt động thú vị.

Qua chiến dịch trồng rừng này, VUS mong muốn mang đến hoạt động hè bổ ích cho các em nhỏ cùng gia đình, cũng như giáo dục các em tinh thần yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống. Phụ huynh mong muốn tìm hiểu chi tiết chương trình hè hoặc khóa học tiếng Anh phù hợp, vui lòng xem tại đây hoặc gọi (028) 7308 3333 để được tư vấn miễn phí.