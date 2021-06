Hệ thống mầm non Kid’s Club và “công thức” tạo niềm vui cho trẻ tới trường

Chương trình học đa dạng mang đến cho con nhiều trải nghiệm thú vị

Chương trình học là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của trẻ. Trẻ sẽ có cảm giác nhàm chán, thâm chí là hụt hẫng với các hoạt động đã trở nên quen thuộc. Hiểu được điều đó, mầm non Kid’s Club đầu tư vào chương trình học với chủ đề đa dạng để luôn tạo được sự hứng thú thú trong mỗi tiết học của trẻ.

Với tiết học Tiếng Anh, trẻ được học thông qua 5 môn học: Từ vựng, Ngữ điệu, Khoa học, Toán học và các hoạt động vui chơi khác. Ngoài việc nâng cao được vốn từ vựng Tiếng Anh, trẻ học được cách giao tiếp trong nhiều ngữ cảnh dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo viên bản ngữ chuyên nghiệp.

Tiết học vận động liên hoàn dưới sự hướng dẫn của HLV chuyên nghiệp

Chương trình vận động đa năng là điểm khác biệt trong việc rèn luyện thể chất của mầm non Kid’s Club. Trẻ được phát triển toàn diện về mặt thể chất với các bộ môn bóng rổ, bóng đá, yoga, bóng chuyền, võ thuật và Zumba dance. Các tiết học được dẫn dắt bởi đội ngũ vận động viên đạt giải cao trong các cuộc thi Quốc gia và huấn luyện viên tốt nghiệp từ các trường Đại học hàng đầu về thể thao.

Ngoài chương trình học chính khóa, trẻ có thể phát triển năng khiếu với chương trình ngoại khóa đa dạng bao gồm KidSmart, KidSport, KidArt, KidEnglish.

Châm ngôn "Lấy trẻ làm trung tâm" là kim chỉ nam cho mọi hoạt động

Buổi học tìm hiểu nghề nghiệp thông qua việc vào vai xử lí tình huống thực tế

Mọi hoạt động tại mầm non Kid’s Club tập trung hướng tới mục tiêu phát triển của trẻ. Niềm vui và sở thích của trẻ luôn được ưu tiên hàng đầu. Với châm ngôn "Lấy trẻ làm trung tâm", cá tính riêng biệt, năng khiếu tiềm ẩn sẽ được Kid’s Club tôn trọng và nỗ lực giúp trẻ phát huy những điểm mạnh của mình.

Trải qua nhiều sự thay đổi trong lĩnh vực giáo dục nhưng mầm non Kid’s Club vẫn luôn mang lại cho trẻ được những giá trị tốt đẹp và bền vững nhờ châm ngôn giáo dục đúng đắn.

Châm ngôn "Learn and Play – Học mà chơi" là tiền đề tạo nên niềm vui

Các hoạt động vui chơi được Kid’s Club lồng ghép vào buổi học

Châm ngôn "Learn and Play – Học mà chơi" được đề ra với mục tiêu mang lại cho trẻ môi trường học tập thông qua các hoạt động vui chơi và khám phá. Các hoạt động vui chơi luôn kích thích được sự sáng tạo của trẻ và tạo cảm giác thoải mái, không bị gò bó. Tại Kid’s Club, trẻ tiếp nhận kiến thức thông qua làm thí nghiệm khoa học, quan sát và trải nghiệm thực tế với các hoạt động dã ngoại. Khuôn viên trường rộng rãi tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động thú vị ngoài trời.

Đặc biệt, nhà trường tổ chức các chuyến dã ngoại hàng tháng với đa dạng chủ đề để trẻ có thêm kiến thức xã hội và nâng cao kỹ năng mềm. Đây cũng là dịp để trẻ được tự do khám phá thế giới bên ngoài.

Bữa ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng đảm bảo năng lượng mỗi ngày tới trường

Mỗi bữa ăn tại trường không chỉ mang đến cho con niềm vui mà còn đảm bảo được sự an tâm đối với các bậc phụ huynh. Thực phẩm tại trường có nguồn gốc rõ ràng, được nhập từ các thương hiệu nổi tiếng. Với quy trình bếp khép kín cùng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt, thực phẩm luôn đảm bảo an toàn và tươi sống.

Trẻ còn được trải nghiệm Buffet với thực đơn đa dạng hàng tháng. Ngoài việc để trẻ tiếp cận với các món ăn Á Âu khác nhau, nhà trường sẽ giáo dục trẻ cách ăn uống, khả năng tự lập và một số kỹ năng khác.

Trong năm tới, trường sẽ mở rộng thêm nhiều cơ sở mới và tuyển sinh bé từ 12 tháng – 6 tuổi với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Để biết thêm thông tin về Hệ thống Trường Mầm non Kid’s Club xin kính mời Quý Phụ huynh vào liên kết sau để biết thêm chi tiết: https://www.kidsclub.edu.vn