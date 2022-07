Hệ lụy khi những người vợ ngoại tình

Có chăng, họ chỉ là những cơn “say nắng” phảng phất, lãng mạn và chỉ dừng ở mức độ mà thôi, còn sự rung động thực thụ có yếu tố xúc cảm từ trái tim lại trở thành một câu truyện khác hẳn.

Hơn ai hết, phụ nữ luôn cần được chia sẻ, lắng nghe, quan tâm, chăm sóc và dựa dẫm vào bờ vai của người đàn ông bên cô ấy. Trong cuộc sống thường ngày, phụ nữ cũng phải đi làm từ sáng đến tối (nếu làm ở công sở), hoặc cũng phải xoay xở công việc tối ngày (nếu làm tự do).

Sau giờ tan công sở hoặc sau giờ bán hàng, phụ nữ nhanh nhanh chóng chóng tất bật đổ ra chợ, rồi về nhà cơm cơm nước nước, nấu những bữa ăn ngon, bổ, rẻ, dinh dưỡng tốt nhất cho cả nhà. Phần mình thì có khi chỉ là nhìn chồng con ăn nếu món nào còn nhiều thì gắp, món nào còn ít thì nhường.

Trong khi ông chồng yêu quý, đức lang quân to tướng béo tốt kia dù làm ở công sở hoặc làm tự do thì cũng chẳng lo nghĩ gì về chuyện này. Chồng còn tung tăng đâu đó hoặc hoặc bù khú với bạn bè hoặc chơi thể thao, mặc kệ vợ. Sau khi cơm nước xong xuôi, vợ phải dọn rửa, dạy dỗ con học hành hoặc gấp quần áo trong khi lang quân yêu dấu lịch lãm với đồng nghiệp thì khểnh chân xem tivi hoặc lướt web, chat FB.

Phụ nữ cũng thích rong chơi, vui chơi trong những chuyến công tác xa nhà nhưng nhanh chóng thu xếp công việc để về sớm, lúc nào cũng đau đáu chuyện ở nhà, trong khi ông xã thì luôn kiếm lý do để kéo dài những ngày tự do, điện thoại “ngoài vùng phủ sóng”, tìm đến chốn ăn chơi nhất có thể để có dịp hưởng thụ trọn vẹn niềm vui ngoài xã hội.

Khi có người đàn ông khác quan tâm chăm sóc, phụ nữ lúc này dễ dàng ngã vào lòng người không phải chồng mình bởi suy cho cùng họ là con người, là phái yếu, mong manh. Nếu không sớm tích cực nhận ra điều này và hướng thiện chuyển biến thì vào một ngày xấu trời nào đó, ắt hẳn có dông bão trong lòng người phụ nữ. Khi đó, sự rung động chỉ còn là thời gian.

Tình dục đối với phụ nữ không quá quan trọng nếu trong một khoảng thời gian nhất định nào đó nhưng cũng trở thành vấn đề lớn nếu kéo dài lê thê, triền miên. Nếu quá bị bỏ bê, thiếu thốn người phụ nữ sẽ chết dần tuổi xuân, sắc xuân kém, mất đi sự trẻ trung, duyên dáng vốn có.

Thiếu sinh lý, phụ nữ không những sinh nhiều bệnh tật mà còn già nhanh trước tuổi khiến người gầy yếu, tiều tụy… Ý thức được điều đó nên phụ nữ ngày nay cũng dễ dàng bị ngả nghiêng trước đàn ông mạnh mẽ, ga lăng, biết chiều.

Rung động thực thụ từ con tim của phụ nữ đã có gia đình phần lớn xuất phát từ lý do ít nhiều từ người bạn đời. Tuy nhiên, còn có hàng tá lý do khác nữa nhưng một lần nữa lại khẳng định – vẫn là lý do từ người đàn ông.

Phụ nữ rung động và có cảm xúc mạnh về một người ngoài chồng mình thì thật chẳng mấy tốt đẹp, thậm chí xấu xa. Vâng đúng thế! Nhưng họ không phải là thánh. Họ bằng xương bằng thịt, đâu phải một cỗ máy khô cứng. Họ cũng phải vật vã, đau đớn với những trăn trở và thiệt thòi và phụ nữ có tình nhân mang sẵn trong tim một sự chấp nhận thiệt thòi.

Tuy nhiên, hầu hết phụ nữ, đặc biệt phụ nữ thông minh không dễ bị quy phục một cách dễ dàng. Họ rất khó có thể “lên giường” với người đàn ông mà họ chưa có tình cảm sâu đậm. Phụ nữ khát khao sự chia sẻ, khát khao xúc cảm rung động nhưng phụ nữ cũng cần đủ thời gian để có xúc cảm từ tình yêu.

Một người phụ nữ có chồng, yêu một người đàn ông khác sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm trong cuộc hôn nhân của mình. Trái tim người phụ nữ ấy lúc này đều hướng hết về người tình, thậm chí hết mực hy sinh dành cho người tình. Luôn âm thầm, luôn tìm mọi cách chạy đến người tình mỗi khi điều kiện. Họ yêu bằng cả trái tim hồng mà có thể quên đi nhiều hệ lụy.

Để đến khi phụ nữ nói ba tiếng “I love you” thì người tình lúc này là tất cả đối với họ. Người phụ nữ lúc này khi nằm bên cạnh chồng sẽ không có cảm xúc nữa và tình dục với chồng sẽ trở nên nghĩa vụ và vô cảm. Với một người cá tính, phụ nữ có tình cảm với người ngoài chồng mình chẳng cần giấu diếm và họ cũng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, miễn là được ở bên người mình yêu!