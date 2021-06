Hệ lụy ám ảnh nhất từ "bóng ma" Covid-19 ở Ấn Độ: Không phải nghèo đói khốn cùng mà là hàng nghìn trẻ em đang sống, vì sao lại như vậy?

Mỗi ngày, Devika đều thức dậy từ rất sớm và chuẩn bị bữa sáng cho 5 đứa em của mình. Khi họ ngồi ăn trên sàn nhà thì Devika không quên đặt một đĩa thức ăn khác trước di ảnh của cha mẹ cô, những người vừa qua đời vì Covid-19.

Nữ giáo viên 23 tuổi này đã trở thành người chăm sóc và là trụ cột chính cho cả gia đình. Devika nói: "Nỗi sợ hãi lớn nhất trong tôi đó là liệu tôi có thể chăm sóc và yêu thương các em như bố mẹ hay không? Tôi chắc chắn sẽ kiếm được tiền vì tôi có niềm tin vào bản thân mình. Em gái 20 tuổi của tôi cũng sẽ kiếm được tiền, tôi tin em mình.

Chúng tôi đều có thể làm bất cứ điều gì để có tiền nhưng sự thiếu vắng hơi ấm của cha mẹ trong cuộc đời là một khoảng trống rất lớn, làm thế nào để chúng tôi có thể lấp đầy khoảng trống đó đây?".

Các em của Devika ăn sáng tại nhà của họ vào ngày 2/6/2021.

Những đứa em của Devika nằm trong số ít nhất 577 trẻ em ở Ấn Độ mất cả cha lẫn mẹ vì Covid-19, số liệu tính từ ngày 1/4 - 25/5 khi quốc gia này gồng mình chống chọi với đợt bùng phát dịch thứ hai. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ lo ngại rằng, có thể có hàng ngàn trẻ em mồ côi khác đã bị bỏ sót so với số liệu chính thức ở trên vì việc phát hiện ra các em vô cùng khó khăn. Các nhân viên xã hội đang cố gắng tìm kiếm các em, nhưng lo sợ rằng rất nhiều đứa trẻ đã bị bọn buôn người lạm dụng hoặc bị bỏ đói đến chết.

"Cha rất yêu mẹ. Họ đã được ở bên nhau"

Chỉ vài tháng trước, cuộc sống của Devika cùng gia đình vẫn diễn ra êm đềm. Cô gái 23 tuổi tập trung vào việc học để lấy bằng cử nhân giáo dục và nhận dạy trẻ trong thời gian rảnh rỗi. Cha cô làm việc trong một ngôi đền và vẫn miệt mài đi làm bất chấp dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Mẹ cô làm nội trợ, chủ yếu dành thời gian để chăm sóc các thành viên trong gia đình nhưng bà vẫn cố gắng nhận làm thêm trong mùa dịch. Vào cuối tháng 4, khi số người nhiễm bệnh ở Ấn Độ lên tới hơn 350.000 người/ngày, đẩy các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải và nguồn oxy cạn kiệt dần, cũng là lúc người mẹ 38 tuổi của Devika có dấu hiệu bị sốt.

Devika đã cố gắng cách ly các em ở trên lầu nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cả gia đình bao gồm người cha 53 tuổi đều phát sốt. Trong khi các em của Devika chưa từng được kiểm tra Covid-19 thì mẹ cô đã nhận kết quả dương tính với nCoV tại bệnh viện.

Cha mẹ của Devika, cả hai đều đã qua đời trong đợt bùng phát Covid-19 thứ hai của Ấn Độ.

Trong khi những đứa trẻ dần hồi phục thì tình hình của người mẹ ngày một xấu đi và việc tìm một bệnh viện cho bà là điều khó như hái sao trên trời. Devika nói: "Chúng tôi quá bất lực. Chúng tôi đã cố gắng làm bất cứ điều gì có thể nhưng đã thất bại".

Cùng lúc đó, cha Devika cũng chuyển biến nặng. Khi mẹ cô qua đời vào ngày 29/4, Devika không đủ can đảm để báo tin cho cha mình. Ông thường nói với vợ mỗi ngày rằng: "Không có em thì cuộc sống chẳng còn niềm vui".

Devika nhớ lại khoảnh khắc thi thể của mẹ cô được đưa đến bệnh viện Delhi, nơi cha cô đang được điều trị, để ông có thể nhìn vợ lần cuối trước khi bà được đưa đi hỏa táng. Devika nhớ lại: "Mẹ ở trong xe cấp cứu, cha rời bệnh viện và nhìn mẹ lần cuối. Cha tôi chỉ nhắm mắt và không nói gì".

Chỉ 1 tuần sau, vào ngày 7/5, người cha cũng trút hơi thở cuối cùng vì Covid-19. "Chúng tôi nghĩ rằng cha muốn đi cùng với mẹ. Cha rất yêu mẹ và giờ họ đã ở bên nhau", Devika bật khóc nói.

Devika ngồi trước bàn thờ cha mẹ mình.

Sau khi cha mẹ qua đời, Devika lo lắng các em mình sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Cô đã gọi đến đường dây nóng chăm sóc trẻ em do chính phủ điều hành để xin lời khuyên. Họ nói với Devika rằng cô ấy là người giám hộ chính của các em và mọi việc là do cô quyết định.

Vài tuần trở lại đây, mọi thứ thật mờ mịt. Devika phải vay nợ để trả tiền viện phí. Cô gái trẻ cũng phải gồng mình vừa chăm sóc cho các em, vừa đảm bảo công việc học ở trường và làm thêm để nuôi sống chúng. Devika chẳng có thời gian mà đau buồn, cô phải trở nên mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho gia đình.

Khó khăn chồng chất khó khăn

Không phải ai cũng may mắn như các em của Devika khi chí ít chúng còn có một chỗ dựa để sinh tồn. Trên thực tế, có biết bao trẻ em ở Ấn Độ rơi vào cảnh khốn cùng khi mất đi cha mẹ vì đại dịch. Theo các tổ chức tìm kiếm những đứa trẻ cần sự giúp đỡ, việc tiếp cận trẻ em ở nông thôn thực sự khó khăn.

Ông Sudarshan Suchi, Giám đốc điều hành Save the Children India, cho biết những đứa trẻ ở nông thôn bị hạn chế về Internet, gặp khó khăn trong vấn đề liên lạc và chúng không được đảm bảo an toàn. Các em phải đối mặt với việc bị hạn chế di chuyển, không nhận được những thông tin hỗ trợ và bị hàng xóm xa lánh, ngại giúp đỡ vì sợ bị nhiễm bệnh.

Trong một trường hợp, nhân viên của Save the Children đã phát hiện ra 2 đứa trẻ có cha qua đời trong bệnh viện còn mẹ thì tử vong tại nhà, nguyên do đều vì Covid-19. Cả hai đứa trẻ đều bị nghi nhiễm bệnh vì vậy hàng xóm sống cùng trong khu ổ chuột đều tránh giúp đỡ các em và không cho phép chúng sử dụng phòng tắm công cộng.

Sudarshan Suchi cho hay: "Nếu trước đây một trận động đất hoặc lũ lụt xảy ra ở một ngôi làng hoặc một khu vực nhỏ, mọi người cùng nhau tìm cách giải cứu. Khi Covid-19 đến, suy nghĩ đầu tiên của mọi người là tránh càng xa càng tốt. Nó là một hồn ma không xác định. Những người có tinh thần tập thể và thường hành động vì cộng đồng cũng trở nên cảnh giác hơn vì Covid-19".

Anurag Kundu, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Delhi, cho biết: "Nếu mọi việc suôn sẻ, trẻ em có thể được kết nối với đại gia đình của chúng. Nhưng nhiều tổ chức lo lắng rằng, điều gì sẽ xảy ra nếu những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi trên đường hoặc bị buôn bán".

Vào tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Nội các Liên minh về Phụ nữ và Phát triển Trẻ em Smriti Z Irani kêu gọi những người nghe tin về trẻ em mồ côi hãy báo ngay cho chính quyền và không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về các em trên mạng, vì điều đó sẽ trở thành "miếng mồi ngon" cho những kẻ buôn người.

"Tất cả chúng ta phải đảm bảo việc nhận con nuôi hợp pháp, nếu không trẻ em có thể bị buôn bán dưới danh nghĩa nhận con nuôi", Smriti Z Irani viết trên Twitter.

Các em của Devika tại nhà của họ ở New Delhi vào ngày 2/6/2021.

Có rất ít dữ liệu về số lượng trẻ em bị buôn bán do đại dịch, nhưng đã có dấu hiệu của nhiều trẻ em vô gia cư hơn. Đó có thể là do cha mẹ của chúng đã qua đời vì Covid-19 hoặc có thể vì cha mẹ các em không thể nuôi con nổi nữa vì họ đã bị mất việc làm do đại dịch.

Anurag Kundu cho hay: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy trẻ em trên đường phố nhiều như trong thời gian này".

Tương lai sẽ thế nào?

Hiện tại, trọng tâm là giữ an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên những đứa trẻ mồ côi vì đại dịch Covid-19 sẽ còn phải gánh chịu nhiều hệ lụy khác trong tương lai sau khi đại dịch kết thúc.

Chính phủ Ấn Độ đã triển khai hỗ trợ tài chính cho trẻ em mồ côi vì Covid-19, đem đến cho các em giáo dục miễn phí và quỹ cá nhân được cung cấp hàng tháng trong 5 năm khi các em đủ 18 tuổi.

"Trẻ em đại diện cho tương lai của đất nước và quốc gia sẽ làm mọi thứ để có thể hỗ trợ và bảo vệ các em, giúp chúng phát triển như những mầm non khỏe mạnh, để có một tương lai tươi sáng hơn", tuyên bố của Thủ tướng Narendra Modi hồi tháng 5.

Còn theo ông Suchi, ưu tiên hàng đầu hiện nay là sống còn. "Những đứa trẻ này vốn rất dễ bị tổn thương. Vấn đề không chỉ là về bệnh tật, giáo dục, sức khỏe mà còn là về cấu trúc an sinh xã hội cơ bản của các em. Sau đó, chúng ta cần có sự hỗ trợ tương lai cho chúng. Bạn không thể giải cứu một đứa trẻ từ giữa dòng nước sau đó lại để các em chết đuối ở cuối dòng hoặc một nơi nào đó gần bờ", ông Suchi nói.

Yasmin Ali Haque, đại diện UNICEF Ấn Độ cho hay, không chỉ giúp đỡ các em về mặt vật chất như chỗ ăn ở, học hành mà còn phải hỗ trợ cả về tinh thần. Bà Yasmin nói: "Một đứa trẻ lớn lên mà thiếu thốn tình cảm yêu thương, chăm sóc của cha mẹ sẽ phải gánh chịu những tác động tâm lý lâu dài, thậm chí có thể là suốt đời".

Devika chải tóc cho em gái. Cô hiện là trụ cột chính trong gia đình.

Tương lai của các em cũng đang đè nặng lên vai Devika. Cô gái trẻ vẫn chưa nói với các em của mình về việc cha mẹ chúng đã chết mà chỉ nói rằng, hiện tại họ đang đi làm ăn xa.

Khi cha mẹ còn sống, Devika luôn tự đặt ra câu hỏi rằng tại sao cha mẹ cô lại lao ra ngoài làm việc khi đại dịch đang hoành hành? Cô nói với cha mẹ rằng điều quan trọng lúc này là sự sống và an toàn hơn là kiếm được nhiều tiền.

"Lúc đó tôi không bao giờ hiểu cho cha mẹ. Và giờ đây, khi tôi ở vị trí của họ, tôi đã hiểu vì sao lại như vậy. Tôi đã hiểu tại sao cha mẹ lại bất chấp tính mạng để kiếm tiền", Devika nghẹn ngào nói.

