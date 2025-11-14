Hé lộ việc đóng thuế của thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk

Ngày 14/11, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo luật thuế hiện hành, doanh nghiệp có trách nhiệm tự kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN) và quyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm với nghĩa vụ thuế trước pháp luật.

Khách đến thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk ngày 14/11 thưa thớt.

Riêng với Công ty TNHH Thương mại Thẩm mỹ viện Mailisa (69-71 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột), lãnh đạo Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk cho biết, doanh nghiệp này đóng góp cho nguồn thu ngân sách hàng năm của đơn vị rất tốt. Năm 2023, Công ty TNHH Thương mại Mailisa nộp 11 tỷ đồng tiền thuế; năm 2024 nộp 17,8 tỷ đồng; riêng 10 tháng đầu năm 2025 nộp 10,4 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/11, Bộ Công an đồng loạt khám xét các chi nhánh của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa trên toàn quốc, trong đó có chi nhánh tại tỉnh Đắk Lắk. Công an đã niêm phong, thu giữ nhiều thùng tài liệu tại cơ sở này.

Theo ghi nhận của Tiền Phong , sáng 14/11, chi nhánh này hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, lượng khách tới đây rất thưa thớt.

Trước đó, chia sẻ trên trang facebook cá nhân, ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Phan Thị Mai, chủ chuỗi thẩm mỹ Mailisa - cho biết, Công ty TNHH Thương mại thẩm mỹ viện Mailisa (Đắk Lắk) ra đời từ năm 2015 tại địa chỉ 69-71 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột (nay là phường Buôn Ma Thuột).

Vừa qua, khi hợp đồng cũ sắp hết hạn, vợ chồng ông Khánh, bà Mai đã mua đất và xây dựng cơ sở mới tại số 59A Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột. Dự kiến, tháng 12 này, Mailisa Buôn Ma Thuột sẽ chính thức khai trương cơ sở mới.

Hồ sơ Công ty TNHH Thương mại Thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk.

Theo giới thiệu trên website của Mailisa, cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột có tiêu chuẩn 5 sao, trang bị hệ thống công nghệ hiện đại bậc nhất, phục vụ tối ưu cho các dịch vụ làm đẹp cao cấp như: Phẫu thuật thẩm mỹ (nâng mũi, cắt mí, thu gọn môi, cắt treo cung chân mày); Căng chỉ trẻ hóa, nâng cơ không xâm lấn; Tiêm Filler - Botox - Mesotherapy trẻ hóa da, tạo hình; Điều trị, phục hồi và chăm sóc da chuyên sâu bằng công nghệ cao; Phun xăm thẩm mỹ (mày - môi - mí)…

Theo hồ sơ doanh nghiệp, vợ chồng bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh là chủ sở hữu của chuỗi hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa. Mailisa được thành lập từ năm 1998 do bà Phan Thị Mai "khai sinh".

Trong quá trình mở rộng, ông Hoàng Kim Khánh đảm nhận vai trò điều hành, giúp hệ thống tăng tốc mở chi nhánh. Đến nay, Mailisa sở hữu khoảng 16-17 cơ sở trên toàn quốc (Hà Nội, TPHCM, Đắk Lắk, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang…), hơn 2.000 nhân sự, trở thành một trong những chuỗi thẩm mỹ lớn nhất Việt Nam.

Công ty TNHH Thương mại Thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk hoạt động bình thường trở lại ngày 14/11.

Ông Hoàng Kim Khánh đứng tên tại nhiều công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Mailisa; Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Xuất nhập khẩu MK Skincare; Công ty TNHH Thương mại thẩm mỹ viện Mailisa (Đắk Lắk); Công ty TNHH Một thành viên Mailisa (Bình Dương); Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Mailisa (Hà Nội, vốn điều lệ 15 tỷ đồng); Công ty TNHH Dịch vụ Một thành viên Mailisa (Cần Thơ); Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Mailisa (Đà Nẵng); Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Mailisa (Phú Quốc) và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Một thành viên Mailisa (Nha Trang, đã ngừng hoạt động từ 10/2023).

Bà Phan Thị Mai cũng đứng tên một số pháp nhân như: Công ty TNHH Mai Li Sa (thành lập 2007, trụ sở tại đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận), Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Mai Li Sa (ngừng hoạt động), Công ty TNHH Maikabeauty (thành lập 8/2023).

Trong số các pháp nhân thuộc hệ sinh thái này, Công ty TNHH Mai Li Sa (thành lập 2007, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, 10 lao động) được xem là đơn vị hoạt động ổn định lâu nhất.

Năm 2023, doanh thu của doanh nghiệp đạt 307,6 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2022. Lũy kế giai đoạn 2019-2023, doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng. Đến cuối 2023, dù đã phân phối lợi nhuận trong nhiều năm, tổng lợi nhuận lũy kế vẫn ở mức 154,8 tỷ đồng - con số vượt trội so với vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng.

Một pháp nhân khác là Công ty TNHH Thương mại thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk (vốn điều lệ 1 tỷ đồng) cũng duy trì số liệu tăng trưởng đều trong 5 năm gần nhất.