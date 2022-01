Đoạn tin nhắn hé lộ thái độ cương quyết của mẹ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: "Em không chấp nhận lý do vì con bé hư hay do ghen ghét với em"

Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Giai Lai) về tội “Giết người” và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha bé gái) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.