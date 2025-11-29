Vụ việc Nguyễn Thị Hồng Bích đầu độc chồng và 3 người cháu ruột bằng xyanua khiến 3 người tử vong đã gây chấn động dư luận. Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa Bích ra xét xử sơ thẩm.

Sau một buổi xét xử, hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên án Bích tử hình về hành vi giết người; Tuyên Bích 15 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, tại phiên tòa, trước khi tòa tuyên án, luật sư Đỗ Văn Vinh (Giám đốc Công ty Luật Đức Việt, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) - người bào chữa cho bị cáo Bích đã công bố thư viết tay mà bị cáo gửi về cho gia đình từ trại tạm giam.

Trong đó, đoạn thư Bích gửi con gái 10 tuổi có nội dung: “Bản thân mẹ đã làm việc sai trái. Mẹ đã không làm tròn trách nhiệm với con. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ (mẹ nhớ con gái của mẹ nhiều lắm). Con hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này con nhé. Mẹ mong con luôn được bình an, khỏe mạnh… Con gái yêu của mẹ. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ đã sai rồi. Mẹ yêu con rất nhiều…”

Thư viết tay của Bích viết trong trại giam gửi về cho gia đình. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Bị cáo cũng gửi lời tới mẹ ruột: “Con xin lỗi mẹ. Con không xứng đáng là con gái của mẹ. Con bất hiếu quá xin mẹ tha thứ cho con. Con biết bây giờ mẹ rất đau khổ. Trên đời này mẹ là người thương con vô điều kiện nhưng đến bây giờ con làm mẹ quá đau khổ”.

Trên báo Pháp luật TP.HCM thông tin thêm, qua thư tay, Bích gửi lời xin lỗi đến các anh chị em ruột trong gia đình có con bị Bích đầu độc: “Chị biết bây giờ chị có nói gì, xin lỗi hai em bằng cách nào thì cũng không làm hai em hết đau khổ. D ơi, bác ngàn lần xin lỗi con... Th ơi cô ngàn lần xin lỗi con. Cô không xứng đáng làm cô của con…”.

Cuối cùng, bị cáo gửi gắm, mong các thành viên trong gia đình “thương lấy cháu Ng. tội nghiệp” - là con gái của Bích và xin lỗi toàn thể gia đình về việc làm sai trái của mình.

Bị cáo Bích bị tuyên tử hình. (Ảnh: Người Lao Động)

Luật sư Vinh nhận định, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và hành vi của Bích không có ngôn từ nào có thể xoa dịu được nỗi đau mất mát người thân, nhất là khi người gây ra bi kịch lại chính là thành viên trong gia đình.

Theo vị luật sư, cái giá phải trả cho bi kịch này là quá lớn. Nó không chỉ chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của những người ruột thịt, mà đau đớn hơn, là sự sụp đổ của những giá trị đạo đức và tình thân thiêng liêng nhất.

Luật sư cho rằng, bị cáo Bích đã trở về nguyên hình là "một người mẹ thất bại và đớn đau" khi ở trong trại giam.