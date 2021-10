Hé lộ sự thật bất ngờ về 2 người đàn ông nghi chở theo bé trai 2 tuổi mất tích ở Bình Dương

Vụ việc bé trai 2 tuổi đang chơi trước sân nhà thì mất tích bí ẩn đã 3 ngày qua khiến dư luận cả nước dõi theo, cùng mong cầu em bé sớm được tìm thấy.

Trên MXH cũng có nhiều nguồn tin, manh mối khác nhau. Cụ thể, vào chiều qua (17/10), người dân báo tin nhìn thấy 2 người đàn ông chở theo cháu bé trên chiếc xe Dream có hành tung đáng ngờ.

Hình ảnh được người dân trình báo vì có dấu hiệu đáng ngờ

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, một số nguồn tin ở Bình Dương đăng tải lên mạng xã hội cho biết: "Liên quan đến chiếc Dream do 2 thanh niên điều khiển chở theo bé trai mà mọi người và người nhà nghi là 2 người chở bé mất tích, hiện họ đã cùng nhau có mặt tại Uỷ ban để xác minh, và 2 người đi Dream chở theo con em trong gia đình, không phải bé bị mất tích".

Tuy nhiên, 2 người này được xác định không liên quan đến vụ việc, cháu bé là người thân của họ, không liên quan đến cháu bé 2 tuổi bị mất tích trước đó.

Bên cạnh đó, cùng với bài đăng là hình ảnh của 2 người đàn ông và cháu bé hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh được người dân chia sẻ chiều ngày 17/10.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, vẫn chưa có tung tích gì của cháu L.G.H.

Theo cơ quan điều tra, bé trai tên là L.G.H. (2 tuổi), bị mất tích vào ngày 15/10. Trước khi mất tích, H. mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần short màu xanh; chân không mang dép.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng gửi thông báo đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố khi phát hiện người có đặc điểm như trên thì giữ lại.

Đồng thời, ai biết tin về bé H. thông báo ngay Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, qua số điện thoại 0913.798.963 (gặp điều tra viên Hoàng Xuân Quân) để phối hợp giải quyết.