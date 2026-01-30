Hé lộ món quà đặc biệt Trường Giang - Nhã Phương chuẩn bị cho con thứ ba

Hành trình yêu thương cho con thứ 3, bắt đầu từ khoảnh khắc đầu đời

Khoảnh khắc hạ sinh đứa con thứ 3 của gia đình. Nguồn: FBCN Nhã Phương

Sau khi chào đón con thứ 3, vợ chồng nghệ sĩ Nhã Phương và Trường Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng bởi những lựa chọn chu đáo trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho các con. Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ gia đình đã lựa chọn lưu trữ trực tiếp tế bào gốc cuống rốn cho em bé tại ngân hàng tế bào gốc quốc tế FSCB-Cryoviva Singapore, như một sự chuẩn bị âm thầm nhưng mang ý nghĩa dài lâu cho tương lai của con.

Với Nhã Phương, yêu con không chỉ là chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, mà còn là chủ động chuẩn bị cho con những điều tốt đẹp ngay từ khoảnh khắc chào đời.

"Em bé ơi, ngay từ khoảnh khắc con chào đời, ba mẹ đã muốn dành cho con một món quà thật đặc biệt, một sự chuẩn bị âm thầm để ba mẹ yên tâm hơn khi cùng con lớn lên."

Nhã Phương:"Ba mẹ chọn lưu trữ tế bào gốc cuống rốn, bảo vệ sức khỏe cho con và cả gia đình mình trong tương lai."

Tế bào gốc máu cuống rốn là nguồn tế bào sinh học quý giá, đã được nghiên cứu và ứng dụng trong y học suốt nhiều thập kỷ qua. Hiện nay, tế bào gốc từ cuống rốn đang được sử dụng trong điều trị và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về huyết học như bệnh máu ác tính, rối loạn miễn dịch, thiếu máu bẩm sinh, cũng như một số bệnh lý chuyển hóa và di truyền.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Nhã Phương cho biết:"Ba mẹ chọn lưu trữ máu cuống rốn, giữ lại nguồn tế bào quý giá của chính con như một cách bảo vệ sức khỏe cho con và cả gia đình mình trong tương lai."

Tại Việt Nam, lưu trữ máu cuống rốn không còn là khái niệm xa lạ. Nhiều bệnh viện và đơn vị y sinh đã và đang cung cấp dịch vụ này, cho thấy đây là một hướng chăm sóc sức khỏe dự phòng được quan tâm ngày càng nhiều, đặc biệt trong các gia đình trẻ mong muốn chủ động bảo vệ sức khỏe cho con từ sớm.

Điều gì khiến Nhã Phương tin chọn lưu trữ tại FSCB-Cryoviva Singapore?

Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc cuống rốn tại Singapore, đạt chứng nhận AABB cho cả lưu trữ máu cuống rốn và mô cuống rốn

Sau khi tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng, Nhã Phương cho biết cô tin chọn lưu trữ tại ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn quốc tế FSCB-Cryoviva Singapore bởi các tiêu chuẩn lưu trữ quốc tế và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. FSCB-Cryoviva Singapore là ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn đạt chuẩn AABB (Hoa Kỳ) cho cả lưu trữ máu cuống rốn và mô cuống rốn, với quy trình xử lý và bảo quản mẫu được thực hiện theo các tiêu chuẩn y sinh quốc tế.

"Phương chọn FSCB-Cryoviva Singapore, ngân hàng lưu trữ máu cuống rốn quốc tế đạt chuẩn AABB, với quy trình lưu trữ nghiêm ngặt và khả năng kết nối hỗ trợ y tế tại các bệnh viện hàng đầu Singapore khi cần thiết."

Bên cạnh đó, FSCB-Cryoviva Singapore còn có khả năng kết nối và hỗ trợ y tế tại các bệnh viện hàng đầu Singapore khi cần thiết, mang đến sự an tâm lâu dài cho các gia đình có nhu cầu lưu trữ tế bào gốc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Một sự chuẩn bị dài hạn cho hành trình lớn lên của con

Không chỉ riêng vợ chồng Nhã Phương và Trường Giang, hiện nay ngày càng nhiều gia đình Việt chủ động lựa chọn lưu trữ tế bào gốc cuống rốn như một phương pháp bảo vệ sức khỏe cho con ngay từ những ngày đầu đời. Trong bối cảnh y học dự phòng ngày càng được quan tâm, việc giữ lại nguồn tế bào gốc của chính trẻ được xem là một sự chuẩn bị dài hạn, giúp ba mẹ an tâm hơn trên hành trình đồng hành cùng con lớn lên.

Với sự phát triển của lĩnh vực lưu trữ tế bào gốc tại Việt Nam và trên thế giới, nhiều gia đình đã có thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng gia đình. Những lựa chọn này, dù âm thầm, đều xuất phát từ mong muốn chung của ba mẹ: dành cho con một khởi đầu khỏe mạnh, bình an và vững vàng hơn cho tương lai.