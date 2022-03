Hé lộ lý do thực sự khiến Hoàng tử Harry không dự lễ tưởng niệm ông nội, bất chấp bị người đời mắng mỏ

Lễ tưởng niệm cố Hoàng tế Philip đã diễn ra vào hôm 29/3 mà không có sự tham dự của Công tước xứ Sussex. Điều này đã khiến một bộ phận dư luận tỏ ra thất vọng và tức giận trước hành động có phần "bất hiếu" của Hoàng tử Harry.

Nhiều nguồn tin cho hay, Công tước xứ Sussex đã viện cớ không được đảm bảo an ninh để từ chối quay trở về. Tuy nhiên trên thực tế, buổi lễ còn có sự góp mặt của nhiều thành viên hoàng gia trên thế giới cùng các vị khách quý nên việc đảm bảo an toàn được ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, lý do trên không hề thuyết phục được công chúng.

Vào ngày 30/3, phát biểu trên GB News, chuyên gia hoàng gia Angela Levin đã giải thích lý do vì sao mà Công tước xứ Sussex vắng mặt trong lễ tưởng niệm của ông nội bất chấp việc bị dư luận lên án.

Bà Angela Levin nói: "Có một lý do khác đằng sau quyết định này. Harry không muốn trở về quê hương mà không có nhóm quay phim, chụp hình của Netflix đi cùng. Harry cần thực hiện một bộ phim tài liệu mới, nhà Sussex đã nhận được rất nhiều tiền nhưng chưa thực sự làm được gì.

Công tước xứ Sussex muốn được đi khắp nơi, quay tất cả mọi thứ nhưng khi về hoàng gia, Harry sẽ không được quyền làm như vậy".

Trên thực tế, Harry không tham dự lễ tưởng niệm ông nội nhưng cam kết bay đến Hà Lan để dự Thế vận hội Invictus, diễn ra vào giữa tháng 4 tới đây. Nhiều nguồn tin cho biết, Harry sẽ mang đội ngũ quay phim riêng để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Invictus, phục vụ cho việc sản xuất phim tài liệu trên Netflix.

Bên cạnh đó, nhà viết tiểu sử hoàng gia Angela Levin cho biết, việc Hoàng tử Harry không trở về hoàng gia, tham dự lễ tưởng niệm vì Công tước "chỉ quan tâm đến Meghan" chứ không phải là gia đình mình.

Nhà Sussex không đưa ra bất kỳ động thái nào về lễ tưởng niệm Hoàng tế Philip.

Chia sẻ trên The Sun, chuyên gia này cho biết: "Harry đã thay đổi, rất khó để biết liệu Harry có hối hận vì đã vắng mặt trong buổi lễ hay không. Harry trước đây tôi từng phỏng vấn là một người tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác. Giờ đây, anh ấy chỉ biết oán trách và ích kỷ, luôn nghĩ cho riêng mình.

Dường như Harry không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác ngoài kia trừ khi chúng là những thứ tác động đến anh ấy và Meghan".

Trong tang lễ Hoàng tế Philip vào năm ngoái, Harry một mình trở về còn Meghan ở lại Mỹ với hai con nhỏ. Cặp đôi đã gửi vòng hoa và tấm thiệp viết tay để tưởng nhớ đến người đã khuất. Tuy nhiên trong lễ tưởng niệm năm nay, cặp đôi không có bất kỳ động thái nào. Điều này càng khiến cho nhà Sussex nhận về nhiều chỉ trích hơn từ phía dư luận.

