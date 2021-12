Hé lộ lượng "khách hàng" khủng vụ làm giả 20.000 giấy tờ thu 30 tỷ đồng

Ngày 18/12, Công an tỉnh TT-Huế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây liên tỉnh làm giả hơn 20.000 giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của các cơ quan, tổ chức.



Theo điều tra, đường dây giấy tờ giả liên tỉnh có mạng lưới chân rết ở nhiều tỉnh, thành như TPHCM, TT-Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ngãi…; hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội.

Tang vật vụ án

Đến nay, lực lượng Công an tại TT-Huế phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã bắt giữ 6/30 đối tượng trực tiếp tham gia đường dây do Phan Tấn Huy (SN 1984, ngụ TPHCM) cầm đầu.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, việc làm giả và sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu, con dấu của các cơ quan, tổ chức là hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội.

Đại tá Sơn cho rằng, đây là những hành vi tiếp tay cho các loại tội phạm, các hình thức vi phạm pháp luật, như lừa đảo, vi phạm các lĩnh vực trong hoạt động xã hội và đặc biệt là người sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu giả này nhằm để che đậy các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi trái pháp luật.

Việc đấu tranh để ngăn chặn, để xử lý với các loại hành vi làm giả cũng như sử dụng các loại giấy tờ giả, tài liệu giả này là hết sức cần thiết và cần phải tập trung đấu tranh. “Đối với những người mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả này cũng phải xác minh, làm rõ và phải có biện pháp xử lý nghiêm”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn lưu ý.

Làm giả hàng vạn văn bằng, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức

Theo công an, các loại giấy tờ giả này tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật

Quá trình điều tra, bước đầu công an xác định, có khoảng 10.000 cá nhân trên toàn quốc là “khách hàng” tham gia đặt mua để sử dụng các loại tài liệu, văn bằng, giấy tờ giả từ đường dây tội phạm do Phạm Tấn Huy cầm đầu.

Đáng chú ý, khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng trong đường dây giấy tờ giả, lực lượng công an đã thu giữ hơn 100 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, cùng nhiều máy vi tính, điện thoại, thiết bị máy in màu, máy scan, máy dập chữ, máy in thẻ nhựa, máy ép nhiệt, mẫu phôi.

Bên cạnh đó, công an còn thu giữ hàng nghìn giấy tờ, chứng từ giả các loại, như: giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, ô tô; giấy chứng nhận đăng kiểm, tem kiểm định; biển số xe; giấy CMND, CCCD; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất; các loại bằng cấp, chứng chỉ của các trường và một số lượng lớn vàng, tiền các loại…

Trước đó, như tin đã đưa, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Phú Lộc, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh TT-Huế và các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây liên tỉnh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đây là đường dây tội phạm do Phạm Tấn Huy (ngụ TPHCM) cầm đầu, với hơn 30 đối tượng tham gia, đã thực hiện hành vi làm giả hơn 20.000 các loại giấy tờ, tài liệu theo nhu cầu của người đặt mua trên toàn quốc, thu lợi bất chính số tiền trên 30 tỷ đồng.