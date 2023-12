Hé lộ bộ ảnh chưa từng được công bố của Châu Hải My, vẻ ngoài rạng rỡ khiến ai nhìn cũng xót xa

Mới đây, tạp chí PI Trung Quốc đã tung ra loạt hình ảnh cuối cùng được Châu Hải My thực hiện trước khi qua đời.

Trong loạt ảnh này, Châu Hải My gây ấn tượng với nhan sắc tươi trẻ và rạng rỡ, nhìn không ra nữ diễn viên đã ở tuổi U60. Châu Hải My diện một chiếc đầm cúp ngực với phần váy xòe rộng kiểu dáng công chúa.

Châu Hải My xinh đẹp và rạng rỡ trong bộ ảnh tạp chí cuối cùng trước khi qua đời

Ở một số khoảnh khắc khác, Châu Hải My đưa cả chú mèo và cún cưng của mình lên hình. Người đẹp vừa thể hiện được nét thanh lịch vừa mang để cảm giác quyến rũ. Tuy nhiên, ngắm nhìn bộ ảnh cuối cùng này, công chúng lại càng cảm thấy xót xa hơn trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên "Ỷ Thiên Đồ Long Ký".

Ngày 12/12, phòng làm việc của Châu Hải My ra thông báo chính thức về việc nữ diễn viên đã qua đời vào hôm 11/12, do bệnh nặng không thể chữa trị. Ngay sau thông báo này, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin bên lề khiến công chúng bức xúc. Đầu tiên là việc một nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện nơi Châu Hải My cấp cứu đã chụp hình hồ sơ bệnh án của nữ diễn viên rồi khoe khoang trong nhóm chat. Thứ 2 là việc một cư dân mạng đã ghép hình ảnh của Châu Hải My vào đám tang ở Trùng Khánh, gây sự hiểu nhầm trên mạng.

Cho tới thời điểm hiện tại, ngoài thông báo chính thức về việc Châu Hải My qua đời, phía phòng làm việc chưa đưa ra thêm bất cứ thông tin nào mới. Thông tin về đám tang của Châu Hải My cũng chưa được công bố.

Châu Hải My đưa mèo cưng lên tạp chí

Châu Hải My sinh năm 1966 là diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc). Cô nổi tiếng là nàng "Chu Chỉ Nhược" đẹp nhất màn ảnh. Người đẹp từng có cuộc hôn nhân kéo dài 1 năm với tài tử Lữ Lương Vỹ. Sau khi ly hôn, Châu Hải My đã sống độc thân và không có thêm bất cứ mối tình nào nữa.