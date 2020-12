Hé lộ bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vắc-xin Pfizer

Những liều vắc-xin ngăn chặn dịch Covid-19 đầu tiên dự kiến sẽ có sẵn tại Hoa Kỳ và toàn cầu trong vòng vài tuần tới, do đó, việc bảo quản vắc-xin ở trong tủ đông siêu lạnh trở thành vấn đề vô cùng cấp bách.



Một trong những loại vắc-xin đang được sản xuất bởi Pfizer và công ty BioNTech của Đức, phải được vận chuyển và bảo quản ở nhiệt độ cực thấp, -70 độ C, lạnh hơn nhiều so với hầu hết các loại thuốc và vắc-xin khác. Đó là lý do các kỹ sư tại Desmon - một công ty sản xuất thiết bị làm lạnh thương mại - cần kiểm tra kỹ càng các thông số vận hành của tủ cấp đông siêu lạnh vào cuối tháng trước.

Corrado De Santis, giám đốc điều hành và người sáng lập của Desmon cho biết: "Những thứ bạn cần tìm hiểu là thiết bị phản ứng như thế nào, máy nén phải hoạt động trong bao lâu để giữ nhiệt độ... Máy nén hoạt động càng nhiều thì tiêu thụ điện càng nhiều. Việc này cũng nhằm mục đích kiểm tra xem máy nén có đảm bảo trong quá trình vận chuyển, bảo quản không".

2 ngày trước, Anh trở thành quốc gia đầu tiên cấp phép khẩn cấp vắc-xin Pfizer, việc phân phối những liều đầu tiên sẽ được tiêm trong chương trình tiêm chủng hàng loạt dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm dự kiến sẽ phê duyệt vắc-xin Pfizer để sử dụng khẩn cấp vào giữa đến cuối tháng 12. Công ty công nghệ sinh học Moderna cũng đã thông báo vào tháng trước rằng họ đang nộp đơn xin thông quan theo quy định.

Cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu cho biết họ có kế hoạch đưa ra ý kiến về vắc-xin Pfizer tại một cuộc họp vào ngày 29/12, sau đó là các quốc gia thành viên riêng lẻ.

Đối với Ý, việc này dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1, với khoảng 300 điểm phân phối vắc-xin Pfizer trên khắp đất nước, theo Domenico Arcuri, ủy viên trong Đội ứng cứu khẩn cấp Covid-19 của đất nước này cho hay.

Franco Locatelli, chủ tịch Hội đồng Y tế Cao cấp (CSS) cho biết: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể nhận được sự chấp thuận của hai loại vắc-xin đầu tiên này vào cuối năm 2020, đầu năm 2021 như một món quà Giáng sinh. Từ ngày 15 tháng 1, chúng tôi có thể bắt đầu tiêm vắc-xin cho những đối tượng bị phơi nhiễm nhiều nhất... để cùng theo dõi".

Trước đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, tủ đông siêu lạnh là một thị trường tương đối thích hợp, cung cấp cho các công ty dược phẩm, phòng thí nghiệm bệnh viện và trường đại học các thiết bị làm lạnh chuyên biệt và đắt tiền.

Hiện nay, với thách thức phân phối vắc-xin quốc tế đang rình rập, tủ đông lạnh ULT đang được săn đón nhiều, giống như thiết bị bảo vệ cá nhân và máy thở trong những tháng đầu của dịch Covid-19.

Ford thông báo, họ đang mua tủ đông siêu lạnh để cung cấp vắc-xin cho nhân viên. Hệ thống bệnh viện, hậu cần và các công ty chuyển phát cũng đang tăng nhu cầu mua tủ đông siêu lạnh.

Cơ sở Desmon cắt và tạo hình các tấm kim loại.

Bảng điều khiển tủ đông siêu lạnh tại cơ sở Desmon.

Một công nhân lắp đặt các linh kiện điện tử bên trong sản phẩm tại cơ sở của Desmon.

Desmon - công ty do gia đình tự quản này được thành lập vào năm 1994, chuyên sản xuất tủ đông và thiết bị làm lạnh quy mô công nghiệp, mặc dù cho đến nay vẫn chưa có tủ đông siêu lạnh. Công ty này được mua lại bởi Middleby Corporation có trụ sở tại Illinois 6 năm trước.

De Santis nói: "Tôi cho rằng Hoa Kỳ sẽ cần ít nhất 50.000 tủ lạnh sâu hay tủ đông siêu lạnh để phân phối vắc-xin trên quy mô lớn". Với những đơn bị này, tủ đông siêu lạnh có thể được bán với giá từ 10.000 đến 18.000 Euro, hoặc khoảng 12.000 đến 21.000 USD, tương đương 277.032.000 đến 484.806.000 VND.

Pfizer cho biết, họ đã tạo ra máy làm mát theo dõi GPS của riêng mình chứa đầy đá khô để phân phối các lọ vắc-xin đông lạnh trên cơ sở "đúng lúc". Được biết, việc đóng gói các lô hàng bằng đá khô có thể bảo quản được 15 ngày.

Tủ đông siêu lạnh có thể kéo dài thời hạn sử dụng vắc-xin Covid-19 lên đến 6 tháng. Nhưng các nhà sản xuất hiện tại có thể phải tranh giành để tăng cường sản xuất, kịp thời phân phối vắc-xin nhanh chóng.

Paul Knight, nhà phân tích khoa học đời sống và giám đốc điều hành tại KeyBanc Capital Markets, lưu ý rằng thị trường tủ đông siêu lạnh đang phát triển gần đây với sự phát triển của các liệu pháp tế bào và gen đòi hỏi nhiệt độ lạnh hơn nhiều so với điều kiện bảo quản vắc-xin Pfizer.

Ông cho biết áp lực của chuỗi cung ứng sẽ chỉ giới hạn trong việc phân phối vắc-xin chứ không phải lưu trữ.

"Thử thách đầu tiên là vận chuyển và phân phối cho các hãng hàng không và các xe tải hàng hóa. Thách thức thứ hai là vấn đề tiêm chủng với nhiều liều lượng do bác sĩ và phòng khám phụ trách", Knight chia sẻ trong một email.

Cánh cửa phòng thí nghiệm nhiệt động lực học tại một cơ sở của Desmon.

Phòng thí nghiệm nhiệt động lực học tại cơ sở của Desmon.

Sản phẩm của Desmon - những chiếc tủ đông siêu lạnh đã sẵn sàng để đóng gói và vận chuyển.

Ciriaco De Santis, anh trai của Corrado, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty, cho biết, các kỹ sư tại cơ sở của Desmon đang ngày đêm làm việc chăm chỉ trong thời gian qua để sản xuất tủ đông siêu lạnh trữ vắc-xin.

Công ty chị em của Desmon tại Hoa Kỳ, K2 Scientific, cho biết họ đã nhận được đơn đặt hàng trước từ các hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn và bày tỏ sự quan tâm từ các chuỗi hiệu thuốc bán lẻ bao gồm CVS, Walgreens và Rite Aid.

Việc sản xuất dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2021 với cường độ sản xuất từ 50 đến 100 chiếc mỗi ngày. Công ty cho biết, tủ đông siêu lạnh sẽ sử dụng theo dõi GPS và gửi cảnh báo nếu nhiệt độ không còn nằm trong phạm vi yêu cầu.

Theo đại diện cả hai công ty, tủ đông của Desmon có lợi thế về khả năng cách nhiệt, giúp duy trì nhiệt độ cực thấp đó. Đây là dạng tủ đông siêu lạnh được thiết kế để lưu trữ 180.000 liều vắc-xin - có thể giữ nhiệt độ lạnh cần thiết lên đến 40 giờ, ngay cả khi lấy ra khỏi nguồn điện.

Một trong những tủ đông siêu lạnh được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nhiệt động lực học.

Phía công ty cho biết, tủ đông siêu lạnh này có giá khoảng 54.000 USD, tương đương 1.246.644.000 VNĐ, nhằm giải quyết một trong những rào cản khó khăn nhất của chuỗi cung ứng đối với vắc-xin Pfizer: vận chuyển đến các quốc gia và khu vực dễ bị mất điện hoặc có thể gặp khó khăn trong việc mua và lưu trữ đá khô.

Được biết, mô hình tủ đông siêu lạnh dựa trên tủ đông lạnh được ngư dân ngoài khơi Italy và Bắc Phi sử dụng để bảo quản thủy hải sản ở nhiệt độ -35 độ C trong vòng 72 giờ.

(Nguồn: Washingtonpost)