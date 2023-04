Hé lộ ảnh Baifern Pimchanok và Nine Naphat du lịch hẹn hò: Chàng chăm nàng chu đáo quá!

Mới đây, Baifern Pimchanok và Nine Naphat "đánh lẻ" trong chuyến du lịch hẹn hò lãng mạn ở Khao Yai, khiến netizen vô cùng phấn khích. Cả Baifern và Nine mới công bố những hình ảnh hẹn hò giản dị nhưng vô cùng thơ mộng bên cánh đồng lau. Nam diễn viên 9X trở thành nhiếp ảnh có tâm và chụp được rất nhiều bức ảnh xuất sắc cho bạn gái. Bên cạnh đó, người hâm mộ có mặt ở Khao Yai cũng ghi lại được hình ảnh hiếm hoi cả hai cùng xuất hiện trong một quán cà phê. Đáng chú ý, Nine chiếm được cảm tình của netizen khắp nơi vì chăm sóc Baifern vô cùng cẩn thận.

Trong những hình ảnh được netizen ghi lại, Baifern đang thoải mái bước vào quán cà phê, còn Nine đi sau và trên tay có nhiều đồ đạc. Trong đó, có một chiếc túi xách được cho là của Baifern và một chiếc ô che nắng. Sau đó, anh chàng còn chu đáo đi đặt đồ ăn và nước uống cho cả hai. Có thể thấy, nữ diễn viên Chiếc Lá Bay được bạn trai quan tâm và chăm sóc rất cẩn thận. Chính điều này đã khiến cho Nine Naphat nhận được "mưa" lời khen từ cư dân mạng. Đồng thời, rất nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ vì Baifern tìm được một anh bạn trai cực phẩm.

Hình ảnh cặp đôi cùng xuất hiện trong một quán cà phê ở Khao Yai

Nine Naphat rất cưng chiều Baifern và không để bạn gái phải làm việc nặng trong chuyến du lịch này

Nam diễn viên 9X "bao thầu" tất cả từ cầm đồ đạc cho đến gọi đồ ăn, nước uống cho người yêu

Trước đó, Baifern và Nine đăng ảnh hẹn hò trên trang cá nhân dù cả hai không xuất hiện chung trong một khung hình

Baifern Pimchanok sinh năm 1992. Trong khi đó, Nine Naphat sinh năm 1996, kém bạn gái 4 tuổi. Cuối năm ngoái, cả hai đã chính thức công khai tìm hiểu nhau và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Trước đó, họ từng là bạn bè thân thiết trong nhiều năm và hợp tác trong 2 dự án đình đám Friendzone và Sợi Dây Hoàng Lan.

Sau khi công khai tìm hiểu, tình cảm của cặp đôi hot nhất nhì Thái Lan Baifern Pimchanok và Nine Naphat ngày càng tốt đẹp. Bằng chứng là nữ diễn viên Chiếc Lá Bay đã mở lòng và vui vẻ tuyên bố Nine Naphat muốn gọi mình là người yêu lúc nào cũng được, muốn tán đến hết đời cũng không sao.

Baifern Pimchanok và Nine Naphat - cặp đôi hot nhất nhì Tbiz ở thời điểm hiện tại

Nguồn: Kapook