Hè đến rồi, khám phá đặc quyền mỹ vị từ Marriot Bonvoy cho cả nhà thôi!

Cùng nhau thưởng thức mỹ vị suốt 90 ngày trên toàn quốc cùng lễ hội "Eat Out"



Dù đi du lịch trên từng cây số hay lựa chọn du lịch tại chỗ "stay-cation" ngay trong thành phố thì việc cùng nhau ăn hết mỹ vị thế gian là kế hoạch hoàn toàn khả thi cho mùa hè này nhờ có "Eat Out" - Lễ hội ẩm thực siêu khủng của năm vừa được Marriott Bonvoy chính thức khởi động, mang lại đặc quyền ẩm thực độc quyền cho hội viên Marriott Bonvoy tại 19 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên khắp Việt Nam kéo dài 90 ngày liên tục (từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024). Hội viên có thể thoả thích thưởng thức mỹ vị với hai mức giá hấp dẫn, từ trải nghiệm ẩm thực đa dạng chỉ với 790.000 đồng và những bữa ăn với thực đơn tinh tế và đẹp mắt với giá 1.490.000 đồng và được tích điểm thưởng với mỗi lần trải nghiệm ẩm thực. Nếu chưa phải là thành viên của Marriott Bonvoy, bạn chỉ cần thao tác vài cú nhấp chuột qua tại đây CLICK HERE để tham gia miễn phí và hưởng ngay đặc quyền khuyến mãi hoặc truy cập marriottbonvoyasia.com/dining để biết thêm chi tiết.

"Eat Out" mở ra một hành trình trải nghiệm mỹ vị mùa hè đặc sắc với vô vàn niềm vui cùng ẩm thực hảo hạng trong những không gian thư giãn tuyệt vời tại các nhà hàng, quầy bar đẳng cấp thế giới của Marriott Bonvoy tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ và Lạng Sơn. Tiêu biểu cho gói ưu đãi với mức giá chỉ 790.000 đồng, bạn có thể cùng gia đỉnh thoả sức thưởng thức "The Landmark Phở", món phở hấp dẫn, sang chảnh và đắt giá nhất TP.HCM tại nhà hàng Oriental Pearl tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection. Cũng với mức giá này, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa sẽ giới thiệu Tiệc Buffet Hải Sản thịnh soạn, phục vụ tôm hùm nguyên con tại Feast, và Khách sạn JW Marriott Hà Nội mang đến những bữa tiệc Buffet Quốc tế tại JW Café!

Thoả thích tận hưởng "Bữa trưa Chủ Nhật" tại Viet Kitchen của Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn chỉ với 790.000 đồng/khách

Gói ưu đãi thứ 2 với giá 1.490.000 đồng cũng được ra mắt tại Le Méridien Sài Gòn, nơi nhóm bạn và gia đình có thể cùng nhau thưởng thức Buffet Hải Sản tại Latest Recipe. Tại Đà Nẵng Marriott Resort & Spa, du khách có thể thưởng thức món má bò wagyu thơm ngon tại Madame Son. JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa sẽ phục vụ các món canapé tuyển chọn tại Pink Pearl, bao gồm gan ngỗng, cá hồi hun khói bonbons và hơn thế nữa. Những trải nghiệm ẩm thực tinh tế còn có tại Sheraton Hải Phòng, nơi những thực khách sành điệu có thể thưởng thức Tháp Hải Sản tại nhà hàng Habor.



Sheraton Nha Trang Hotel & Spa giới thiệu Tiệc Buffet Hải Sản thịnh soạn, phục vụ tôm hùm nguyên con tại Feast với mức giá hấp dẫn 790.000 VNĐ net mỗi người

Đổi điểm thưởng tích luỹ, đấu giá cùng Marriott Bonvoy Moments

Nhân kỷ niệm 5 năm một chặng đường không ngừng kiến tạo những đặc quyền thú vị cho du khách cũng như các hội viên, Marriott Bonvoy® - chương trình trải nghiệm du lịch đặc sắc của tập đoàn Marriott International sẽ mang đến cho các hội viên cơ hội tận hưởng những ưu đãi độc đáo mang tên Marriott Bonvoy Moments tại một số khách sạn ở Việt Nam.

Trong dịp này, các hội viên Marriott Bonvoy tại Việt Nam có thể trải nghiệm Marriott Bonvoy Moments, dùng điểm thưởng để tham gia đấu giá các cơ hội tham dự đặc quyền, tại 2 khách sạn tiêu biểu, gồm cơ hội thưởng thức ẩm thực mỹ vị với sự góp mặt của hai đầu bếp khách mời đặc biệt đến từ L’Amaryllis, nhà hàng hai sao Michelin ở Saint-Rémy, Pháp tại JW Marriott Hà Nội; hoặc ghé thăm khách sạn Le Méridien Saigon năng động để hoà mình vào một bữa tiệc ẩm thực độc đáo của hai đất nước giàu văn hóa, Việt Nam – Hàn Quốc đêm 26/04/2024; Chào hè rực rỡ với sân khấu ẩm thực phù hợp cha các gia đình, khách sạn JW Marriott Hà Nội kiến tạo một sân khấu ẩm thực độc đáo, nơi mà thực khách có thể đồng diễn với đầu bếp người Ý Giuseppe Conti tại nhà hàng ven hồ, JW Café với lớp học làm bánh pizza riêng biệt vào ngày 1 tháng 6 tới. Sau khi hoàn thành lớp học, bạn có thể thoải mái đắm chìm vào thế giới ẩm thực Ý với vô vàn lựa chọn các món ăn trong bữa trưa tự chọn cùng gia đình và bạn bè.

Đấu giá cùng Marriott Bonvoy Moments để tận hưởng mỹ vị dưới màn trổ tài của Bếp trưởng Phi Công của Le Méridien Saigon và Bếp trưởng Theo Park của Le Méridien Seoul Myeongdong

Hội viên có thể dễ dàng tham gia đấu giá bằng cách truy cập ngay app hoặc link

https://moments.marriottbonvoy.com/en-us/region/asia-pacific, kiểm tra quỹ điểm thưởng hiện có và bắt đầu tham gia đấu giá cho những "khoảnh khắc vàng" của Marriott Bonvoy.