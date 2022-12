HĐND tỉnh Quảng Nam thông tin vụ đại biểu đánh nữ nhân viên sân golf, không họp báo

Trưa 13-12, ông Trình Minh Đức, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết HĐND tỉnh sẽ không tổ chức họp báo như dự kiến, thay vào đó sẽ gửi thông cáo báo chí liên quan vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - có hành vi đánh nữ nhân viên Sân Golf BRG Đà Nẵng.



Nữ nhân viên được cho là đã bị ông Dũng đánh phải đi kiểm tra sức khỏe

Trưa cùng ngày, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ra thông cáo khá ngắn gọn, có nội dung như sau: "Trong những ngày qua, báo chí và mạng xã hội thông tin về vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - có hành vi hành hung nhân viên Sân Golf BRG Đà Nẵng.

Trên cơ sở nắm bắt thông tin từ báo chí và mạng xã hội, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh vào cuộc làm rõ; đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Viết Dũng báo cáo cụ thể, trung thực vụ việc. Quan điểm của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam là trong trường hợp ông Nguyễn Viết Dũng hay bất cứ đại biểu HĐND tỉnh nào có khuyết điểm, vi phạm đều phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

HĐND tỉnh Quảng Nam xin chân thành cảm ơn quý cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã quan tâm, chia sẻ và thông tin đến bạn đọc".

Thông tin từ HĐND tỉnh Quảng Nam

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 6-12, một nhóm khách chơi golf đến sân golf BRG Đà Nẵng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), chị N.A.L. được cử phục vụ nhóm khách này.

Trong lúc chơi, do bất đồng với chị L. trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố, một thành viên của nhóm là ông Dũng được cho là đã dùng gậy golf đánh vào người chị này. Chị L. sau đó được đưa đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe.

Chiều 11-12, chị N.A.L. cho biết sức khỏe của mình đã bình phục chứ không bị chấn thương sọ não như một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

"Phía công ty thay mặt tôi đứng ra giải quyết ổn thỏa. Người hành hung tôi cũng đã đến công ty tôi làm việc gửi lời xin lỗi. Lúc bị đánh, tôi quá bất ngờ và hoảng loạn tinh thần chứ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe" - chị L. cho biết.

Trong khi đó, chiều 12-12, thông tin với báo chí, đại diện Công an phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết đang vào cuộc xác minh vụ việc. "Công an đang liên hệ với phía nữ nhân viên bị đánh để làm việc thêm" - đại diện Công an phường Hòa Hải cho hay.