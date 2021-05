Hay tin phần thi thể được tìm thấy, gã đàn ông lập tức thú nhận giết vợ 20 năm trước nhưng "cú twist" sau đó khiến hung thủ cũng ngã ngửa

Năm 1959, họa sĩ chuyên vẽ chân dung có niềm đam mê du lịch Malika de Fernandez gặp được một người đàn ông mà sau này sẽ trở thành chồng cô và kẻ tước đoạt tính mạng của cô. Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ gặp gỡ, Peter Reyn-Bardt, một phi công, đã hỏi cưới Fernandez và không ngờ cô cũng gật đầu đồng ý. 4 ngày sau, hôn lễ của họ được cử hành.

Bức ảnh được cho là Peter Reyn-Bardt và Malika de Fernandez.

Vài tháng sau, cuộc hôn nhân của họ xảy ra mâu thuẫn. Fernandez bắt đầu đi khám phá thế giới trở lại, sử dụng những ưu đãi giảm giá có được từ người chồng phi công. Trong khi đó, Reyn-Bardt vẫn ở lại căn nhà của cặp đôi ở Cheshire, Anh.

2 năm sau, Fernandez biến mất hoàn toàn và tất nhiên, Reyn-Bardt trở thành nghi phạm hàng đầu trong vụ việc. Thế nhưng, bất chấp công tác lục soát khắp nơi ở, bao gồm cả việc lật tung sân vườn phòng trường hợp hắn phi tang thi thể Fernandez dưới nền đất thì cảnh sát vẫn không tìm được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Reyn-Bardt có liên quan đến vụ mất tích của vợ. Thế là vụ án đi vào ngõ cụt trong vòng 2 thập kỷ, cho đến khi một "cú twist" nổ ra: một phần thi thể người chết được tìm thấy ở vũng than bùn gần nhà Reyn-Bardt.

Vũng than bùn gần nhà vợ chồng Reyn-Bardt.

Ảnh minh họa.

Lúc này, Reyn-Bardt có tật giật mình, đã thừa nhận chính mình đã ra tay giết chết vợ. Sai lầm của gã sát nhân này là không chỉ gây ra tội ác khó dung thứ mà còn là kiến thức hạn hẹp của hắn với than bùn.

Than bùn được tạo ra thông qua sự phân hủy các chất hữu cơ, phần lớn từ các loài thực vật như rêu. Đặc biệt, khi rêu sphagnum tích tụ trong các vùng đất ngập nước đủ để tạo thành một vũng lầy, các lớp than bùn tạo thành axit có khả năng bảo quản cơ thể cực kỳ tốt. Bất kỳ ai rơi vào than bùn, bất kể thời điểm nào, thì cơ thể sẽ được bảo quản như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Đó chính xác là những gì xảy ra với thi thể được tìm thấy trong vũng bùn gần nhà Reyn-Bardt, khi nó có niên đại từ thời La Mã, tức cách đây khoảng 1.600 năm.

Nếu biết được những chuyện này, hẳn là Reyn-Bardt sẽ không nhận tội một cách nhanh chóng như vậy.

Khi phần đầu của một người phụ nữ không rõ danh tính được tìm thấy trong vũng than bùn Lindow Moss, nhân viên pháp y tin rằng người chết thuộc độ tuổi từ 30-50. Họ sử dụng bằng chứng này để đối chất với Reyn-Bardt vì tin rằng nó có liên quan đến vụ mất tích của Fernandez nhiều năm về trước.

"Mọi chuyện đã xảy ra quá lâu, tôi đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ bị phát hiện" - Reyn-Bardt nói với cảnh sát. Theo lời kể của Reyn-Bardt, Fernandez đã trở về nhà nhiều lần vào những năm đầu thập niên 1960 và đe dọa sẽ tiết lộ cho mọi người biết ông thực chất là người đồng tính, vốn bị xếp vào tội hình sự ở Anh vào thời đó, nếu ông không đưa tiền cho cô. Mỗi lúc Reyn-Bardt không có tiền, cặp đôi lại cãi nhau.

Ảnh minh họa.

Lần đó, khi đã mất hết bình tĩnh, Reyn-Bardt lao đến khống chế Fernandez và bắt đầu lay đối phương dữ dội. Reyn-Bardt không ngờ mình đã vô tình giết chết đối phương, mãi cho đến khi dừng lại, ông mới nhận ra.

"Tôi đã rất hoảng sợ và không thể nghĩ được gì. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là phải giấu xác cô ấy" - Reyn-Bardt khai nhận.

Reyn-Bardt nói rằng ông ta đã chặt xác nạn nhân thành nhiều phần bằng rìu trước khi đốt chúng. Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch. Cuối cùng, Reyn-Bardt tìm đến vũng than bùn kia và vứt xác Fernandez xuống đó.

Lúc này thì có vẻ như vụ án giết người đã có thể chính thức được khép lại nhưng Thanh tra Thám tử George Abbott vẫn còn cảm thấy lấn cấn ở một chi tiết: Nếu chiếc đầu kia thuộc về Fernandez thì những phần thi thể còn lại ở cô ở đâu? Thế là ông Abbott đã gửi hộp sọ ấy đến Đại học Oxford để được hỗ trợ phân tích kỹ hơn. Bằng phương pháp xác định niên đại bằng carbon, Đại học Oxford đưa ra kết quả rằng hộp sọ kia có từ thời La Mã.

"Hộp sọ ấy đã được vũng than bùn bảo quản xuyên suốt 16 thế kỷ và rõ ràng là nó chẳng hề liên quan gì đến Fernandez" - công tố viên Martin Thomas nói trên tòa.

Ông Thomas nói thêm: "Thế nhưng, chuyện trớ trêu là việc tìm thấy phần hộp sọ này đã giúp phát hiện ra tội ác của bị cáo cùng với lời thú tội chi tiết của ông ta".

Sau khi biết được chuyện này, Reyn-Bardt có ý định rút lại lời thú tội nhưng tất nhiên lúc này, mọi chuyện đã muộn màng. Thẩm phán chỉ mất 3 giờ đồng hồ để kết án Reyn-Bardt tội giết người. Đến tận ngày hôm nay, người ta vẫn chưa tìm được thi thể của Fernandez.

(Nguồn: IFL Science)