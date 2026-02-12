Hãy nói với con 6 câu này thường xuyên hơn, “vận may” của trẻ sẽ ngày càng tốt, năng lượng cũng ngày càng mạnh

Trong Hoàng tử bé có một câu nói rất nổi tiếng: "Vũ khí có sức chinh phục lớn nhất trên thế giới chính là ngôn ngữ. Một câu nói có thể khiến ai đó rơi xuống đáy cảm xúc, nhưng cũng có thể giúp họ lấy lại sức mạnh".

Khi cha mẹ trò chuyện với con bằng những lời ấm áp, công nhận và trao quyền, trẻ sẽ hình thành nội lực mạnh mẽ hơn. Các con trở nên tự tin, tử tế, dũng cảm và biết ơn. Những phẩm chất này chính là "mật mã may mắn" quý giá nhất theo con suốt cuộc đời.

1. Những lời thể hiện tình yêu

Khi con lớn dần, nhiều cha mẹ ngại nói thẳng "Bố/mẹ yêu con", cho rằng như vậy là sến sẩm. Nhưng thực ra, câu nói đơn giản ấy lại là nền móng của cảm giác an toàn suốt đời, đặc biệt với trẻ dưới 12 tuổi.

Việc thường xuyên bày tỏ tình yêu giúp con tin rằng: "Mình xứng đáng được yêu thương. Sự tồn tại của mình là có giá trị". Niềm tin cốt lõi này sẽ chuyển hóa thành sức mạnh nội tại giúp con vững vàng trước thử thách, bền bỉ trước thất bại và có ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ.

Được nuôi dưỡng bằng yêu thương, trẻ sẽ toát ra sự tự tin và điềm tĩnh, dễ thu hút những điều tích cực trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

2. Những lời khẳng định và ghi nhận

Sự công nhận của cha mẹ giống như ánh nắng chiếu sáng tâm hồn trẻ, giúp các con xây dựng lòng tự tin.

Giáo sư tâm lý học Carol Dweck (Đại học Stanford) từng chỉ ra rằng: Trẻ được khen ngợi vì nỗ lực thay vì năng khiếu sẽ dễ hình thành "tư duy phát triển" và bền bỉ hơn trước thử thách.

Những lời khen cụ thể, chân thành không chỉ là lời tán dương mà còn giúp con xây dựng bản sắc tích cực về chính mình. Một đứa trẻ tự tin sẽ dám thể hiện bản thân, dám nắm bắt cơ hội và tin rằng mình có khả năng vượt qua khó khăn.

Ngược lại, trẻ thường xuyên bị phủ định dễ rơi vào nghi ngờ bản thân và mang "năng lượng" tiêu cực, từ đó cũng khó đón nhận những cơ hội tốt.

3. Những lời ủng hộ và đồng hành

Trong quá trình trưởng thành, trẻ chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Lúc này, lời ủng hộ của cha mẹ giống như một lực đẩy vô hình, truyền đi thông điệp: "Bố/mẹ tin con".

Ngôn ngữ hỗ trợ quan trọng ở chỗ: vừa mang lại cảm giác an toàn "bố mẹ luôn ở đây", vừa không tước đi cơ hội để con tự giải quyết vấn đề. Điều đó giúp trẻ phát triển hai năng lực quan trọng: dũng khí trước điều chưa biết và sự tự tin khi đối diện thử thách.

Những đứa trẻ được ủng hộ sẽ coi khó khăn là cơ hội trưởng thành. Chính thái độ tích cực ấy giúp các con thu hút nhiều khả năng và cơ hội hơn trong cuộc sống.

4. Những lời an ủi đúng cách

Trẻ rất nhạy cảm. Chúng có thể buồn vì mất đồ chơi, thất vọng vì điểm kém, tổn thương vì bị hiểu lầm. Lúc này, sự an ủi của cha mẹ giống như liều thuốc ấm áp giúp chữa lành cảm xúc.

Nhiều phụ huynh thường nói: "Có gì đâu mà khóc" hoặc "Chuyện nhỏ thế cũng buồn à?", vô tình phủ nhận cảm xúc của con. Điều này khiến trẻ cảm thấy mình không được thấu hiểu.

An ủi đúng cách là thừa nhận và chấp nhận cảm xúc của trẻ trước, sau đó mới nhẹ nhàng hướng dẫn con cách vượt qua. Khi cảm xúc được nhìn nhận, trẻ sẽ học được cách quản lý cảm xúc lành mạnh hơn. Những đứa trẻ biết chấp nhận cảm xúc của mình cũng thường có sự đồng cảm cao và xây dựng được các mối quan hệ bền chặt. Nên nhớ quan hệ tốt chính là một dạng "vận may" trong cuộc sống.

Ảnh minh họa

5. Những lời cảm ơn

Lòng biết ơn là một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ. Trẻ biết ơn sẽ dễ nhìn thấy điều tốt đẹp và nhận được sự yêu quý từ người khác.

Nhiều cha mẹ cho rằng con giúp đỡ việc nhỏ là điều hiển nhiên. Nhưng khi con chủ động giúp đỡ, một lời cảm ơn kịp thời sẽ khiến trẻ cảm nhận giá trị của bản thân và sẵn sàng tiếp tục cho đi.

Cha mẹ cũng nên làm gương: cảm ơn thầy cô, cảm ơn bạn bè, cảm ơn những người xung quanh. Qua hành động ấy, trẻ học được cách trân trọng và đáp lại bằng sự tử tế. Trẻ biết biết ơn thường có tâm hồn mềm mại, nhân ái, dễ xây dựng các mối quan hệ hài hòa và đó chính là nền tảng của "vận may".

6. Những lời thể hiện sự tôn trọng

Sự tôn trọng từ cha mẹ giúp trẻ cảm thấy mình được coi trọng và từ đó xây dựng giá trị bản thân vững chắc.

Khi con bày tỏ ý kiến, thay vì phủ nhận ngay, cha mẹ có thể lắng nghe trước rồi cùng thảo luận. Những quyết định liên quan đến con cũng nên có sự tham gia của trẻ. Cách làm này giúp con có trách nhiệm hơn và dám thể hiện quan điểm.

Trẻ được tôn trọng sẽ biết cách tôn trọng người khác. Các con xây dựng được ranh giới cá nhân rõ ràng, không dễ phủ định bản thân hay chiều theo người khác một cách mù quáng. Khả năng thiết lập mối quan hệ lành mạnh và bình đẳng cũng chính là một dạng "may mắn" bền vững.

Vận may và "trường năng lượng" của trẻ không phải tự nhiên mà có. Chúng được nuôi dưỡng từ những lời nói ấm áp, tích cực của cha mẹ mỗi ngày. Ngôn ngữ của cha mẹ là nguồn năng lượng trong tâm hồn con, là tài sản quý giá nhất trên hành trình trưởng thành.

Bắt đầu từ hôm nay, hãy nói nhiều hơn 6 kiểu câu này với con. Khi nội tâm được nuôi dưỡng bằng sự yêu thương và tích cực, trẻ sẽ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và con đường phía trước cũng vì thế mà rộng mở hơn.