Hãy nói lời yêu tập 32: Bà Hoài đưa cả thẻ ngân hàng cho Phan dùng tùy thích

Hãy nói lời yêu tập 32: Bà Hoài đưa cả thẻ ngân hàng cho Phan

Preview Hãy nói lời yêu tập 32 hé lộ cảnh bà Hoài, sau quá nhiều chuyện xảy ra đã thay đổi một cách sâu sắc. Bà gặp Phan và đưa cho cậu thẻ ngân hàng của mình, nói rằng đây là tất cả số tiền còn lại của bà, là tiền bà dành dụm để lo cho tương lai của My. "Cháu cầm lấy thanh toán cho mẹ đi, bác không cần điều kiện gì khác đâu!" - bà Hoài nói khiến Phan ngạc nhiên, chết lặng.

Có lẽ vì nhận ra mình càng can thiệp thì càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, nên bà Hoài cũng chẳng còn cách nào khác là ủng hộ My - Phan vô điều kiện, thậm chí còn tốt tới mức lo tiền chữa bệnh cho mẹ Phan.

Hãy nói lời yêu tập 32: Mẹ Phan khuyên con một câu chí lý

Ở một phân cảnh khác, khi Phan và mẹ nói chuyện với nhau, mẹ Phan đã hỏi tại sao mấy hôm không thấy My tới bệnh viện. Phan giấu chuyện anh và My đã xảy ra khúc mắc và nói dối rằng My có đến nhưng những lúc đó mẹ đều ngủ. Tuy nhiên mẹ Phan nhanh chóng biết con trai đang nói dối. Bà nói: "Nghĩ đi nghĩ lại mẹ thấy thương cái My lắm. Tiền bạc mất đi rồi còn lấy lại được, nhưng tình cảm mất rồi là mất luôn đấy".

Khi ấy, My cũng đã đến trước cửa phòng bệnh và nghe được tất cả. Cô quay lưng bỏ đi nhưng Phan đã kịp nhìn thấy.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Nguyệt Hằng

Đón xem Hãy nói lời yêu tập 32 lên sóng VTV3 tối nay (30/7).