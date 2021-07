Hãy nói lời yêu tập 30: Bà Hoài lại dọa chết khi My bỏ đi, khán giả mắng nữ chính thậm tệ

Hãy nói lời yêu tập 30: My bỏ đi, bà Hoài dọa chết

Preview Hãy nói lời yêu tập 30 hé lộ cảnh quay khiến khán giả tức tối. Đó là cảnh My kéo vali ra khỏi nhà vì không thể chịu nổi việc mẹ can thiệp vào cuộc sống của mình được nữa. "Con sẽ không ở đây, và con không muốn sống cùng mẹ nữa. Mẹ nên sống một mình thì tốt hơn" - My tuyên bố.

Không còn cách nào khác, bà Hoài lại dọa chết khiến My càng thêm tức tối: "Mẹ định dùng cái chết dọa con bao nhiêu lần nữa? Mẹ tính giam giữ con trong tầm mắt đến bao giờ? Mẹ định dùng con để đạt được mục đích riêng đến bao giờ nữa đây?".

Nghe vậy, bà Hoài giải thích rằng mình không có mục đích riêng nào ngoài việc mong muốn con được hạnh phúc, có cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, My dày vò bà Hoài khi hỏi ngược lại: "Mẹ thấy con hạnh phúc không? Mẹ thấy em Minh vui vẻ không?".

Hãy nói lời yêu tập 30: Mẹ Phan nguy kịch

Ở một diễn biến khác, bà bệnh tình của bà Ngần - mẹ Phan trở nặng. Preview khép lại bằng cảnh bà Hoài đến bệnh viện và hốt hoảng chứng kiến cảnh các bác sĩ đang hồi sức cấp cứu cho bà Ngần khi tim mẹ Phan ngừng đập.

Xem xong đoạn preview này, nhiều khán giả quay ra chỉ trích My không tiếc lời vì cho rằng cô bất hiếu, không biết nghĩ cho mẹ. My luôn cư xử nông nổi, bồng bột mà không đặt mình vào vị trí người làm cha, làm mẹ. Chính vì My nói dối, khiến bà Hoài không yên tâm nên bà mới giải quyết mọi chuyện theo hướng tiêu cực.

Đón xem Hãy nói lời yêu tập 30 lên sóng VTV3 tối 23/7.