Hãy nói lời yêu tập 28: Bà Hoài lại sai người theo dõi con, nhưng My cũng quá sai khi nói dối tới mức này

Hãy nói lời yêu tập 28: Bà Hoài lo lắng, nhờ bác Mỹ theo dõi My

Hãy nói lời yêu tập 28 lên sóng VTV3 tối 16/7. Trong tập này, vì muốn giúp đỡ Phan có tiền lo cho mẹ, My đã làm rất nhiều điều. Cô đã tới gặp thầy giáo để trình bày hoàn cảnh của Phan, mong nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ anh. Thầy giáo của My nói rằng hiện các bạn học của Phan đã vận động quyên góp cho cậu, ngoài ra nhà trường cũng sẽ tìm thêm các nguồn tài trở để giúp đỡ Phan.

My còn đem bán hết số nữ trang và lấy cả số tiền mình dành dụm được cho Phan mượn. Biết điều này, bà Hoài tỏ ra không đồng ý và cho rằng My là con gái, phải dựa vào người khác chứ không phải trở thành chỗ dựa cho Phan và cả gia đình như vậy được.

Bà Hoài còn lo lắng hơn khi My ngày nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối thì về muộn. Cô nấu cơm mang tới bệnh viện cho mẹ con Phan. My nói với mẹ là cần phải đi học bù để theo kịp chương trình do khi trước, cô nghỉ học quá lâu. Nhưng thực ra, My đã nói dối. Cô tới quán bia làm tiếp viên.

Bà Hoài linh cảm My đang giấu mình chuyện gì nên đã nhờ bác Mỹ theo dõi My giúp. Khi xem được đoạn clip ghi lại cảnh My mặc váy ngắn uống bia với khách, bà Hoài sốc nặng. Tập phim khép lại bằng cảnh bà Hoài tới quán bia tìm My. My hốt hoảng khi đụng mặt mẹ.

Liệu lần này bà Hoài có trách mắng My không? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bà Hoài cuối cùng vẫn phải chọn cách mà trước đây mình từng làm, ấy là theo dõi con. Nhưng lần này, có lẽ nhiều khán giả lại thông cảm cho bà, xuất phát từ tâm lý lo lắng của người mẹ. Về phía My, cô cũng đã sai khi ngang nhiên nói dối mẹ trắng trợn.

Hãy nói lời yêu tập 28: Mẹ Duy muốn Tú sớm thành con dâu

Nếu như chuyện gia đình My cũng như mối quan hệ của My - Phan lại gặp sóng gió thì ở phía Tú, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Mẹ Duy rất yêu mến Tú. Bà còn bắt con trai bao mình đi ăn hàng và rủ thêm cả Tú đi cùng. Trong cuộc trò chuyện, mẹ Duy thậm chí đã muốn Tú và con trai mình nhanh chóng kết hôn.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Bảo Hân, Nguyệt Hằng

Đón xem các tập tiếp theo của Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối thứ 5, thứ 6 tuần sau.