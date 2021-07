Hãy nói lời yêu tập 24: Duy - Tú hôn nhau "chốt đơn", ông Tín nhập viện, chỉ có bà Hoài mới cứu nổi

Hãy nói lời yêu tập 24: Duy - Tú "chốt đơn"

Hãy nói lời yêu tập 24 lên sóng VTV3 tối 2/7. Trong tập này, cặp đôi đáng yêu nhất phim là Duy - Tú cuối cùng cũng chính thức thành đôi. Sau khi biết hoàn cảnh gia đình Duy, Tú đã bớt mặc cảm về thân phận của mình. Mẹ Duy từng ghi lô đề và cũng phải ngồi tù. Duy cho rằng, Tú còn hơn bao nhiêu người ngoài kia, vì rất nhiều đứa trẻ không bố không mẹ đã đi vào con đường sa ngã, trong khi Tú vẫn lương thiện, sống tốt.

Ngoài ra, Duy cũng năn nỉ Tú đừng xa lánh mình mà tội nghiệp. Đáp lại, Tú còn trách Duy không nói với mình ngay từ đầu. Tuy nhiên Duy bào chữa: "Mới gặp thì nói làm gì? Biết em là người như thế nào đâu mà nói? Nhỡ em tưởng anh bốc phét rồi đấm anh sái quai hàm thì sao?".

Tiếp đó, Duy "hạ bài", nói rằng chẳng ai có đủ can đảm ở gần cái "cột điện cao thế" như anh. "Hôn thì đã hôn rồi, giữ giá làm gì?" - Duy nói khiến Tú ngượng ngùng đỏ mặt. Sau đó, cặp đôi tiếp tục trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nữa và tuyên bố "chốt đơn".

Hãy nói lời yêu tập 24: Ông Tín nhập viện cấp cứu, chủ nợ tìm tới tận nhà

Nếu như Duy - Tú đang đắm chìm trong mật ngọt thì ở nhà My, mọi chuyện vẫn đang rối như tơ vò. Bà Hoài có vẻ đã ổn định tâm lý hơn, thì đúng lúc này đến lượt ông Tín gặp chuyện. Vì quá đau buồn chuyện của Minh, ông Tín uống rượu đến mức chảy máu dạ dày, nhập viện cấp cứu. Người đưa ông đến viện hóa ra lại là... chủ nợ.

Sau vụ tai nạn ở công trường, các công trình bị đình chỉ thi công, ông Tín lâm vào cảnh phá sản, nợ nần chồng chất. Khi My đến viện thăm bố và đưa bố về, họ tiếp tục phải đối diện với một loạt chủ nợ của ông Tín tìm đến nhà. Sau một hồi thương lượng, những người này mới đồng ý cho bố My khoảng thời gian 1 tháng để xoay số tiền lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Dù trước mặt My, ông Tín vẫn cố tỏ ra vững vàng, nhưng thực ra ông chẳng ổn một chút nào. Về cơ bản, khoảng thời gian đó không đủ để ông Tín có thể xoay được số tiền lớn như vậy.

Nghĩ về bố, My vô cùng lo lắng. Cô nói với Phan rằng mình sẽ lựa lời nói chuyện với mẹ, để bà Hoài cứu ông Tín. Vì trước đây, ông Tín từng để lại tất cả tài sản cho bà Hoài và các con. My cho rằng số tài sản mà mẹ đang nắm có thể cứu được bố. Tuy nhiên ông Tín không đồng ý với phương án này. Bởi ông cho rằng số tài sản đó là thứ duy nhất mà ông có thể cho My, để lo cho cuộc sống, tương lai của My sau này.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Bảo Hân, Nguyệt Hằng

Về phần bà Hoài, sau biến cố, bà bỗng dưng thay đổi tâm tính. Bà cư xử điềm đạm, nhẹ nhàng, thậm chí còn chấp nhận tình yêu của My và Phan. Tuy nhiên cách cư xử của bà Hoài khiến khán giả vừa mừng vừa lo. Mừng vì bà đã thay đổi, còn lo vì không biết tình trạng này kéo dài được bao lâu? Liệu bà Hoài thay đổi thật hay... giả vờ, có khi nào bà quay về với tính cách cũ hay không?

Đón xem Hãy nói lời yêu tiếp tục lên sóng tối thứ 5, 6 hàng tuần trên kênh VTV3.