Hãy nói lời yêu tập 24: Bà Hoài thay đổi, tác thành cho My và Phan, ông Tín hé lộ nợ "sương sương" 10 tỷ

Hãy nói lời yêu tập 24: Bà Hoài tuyên bố ngày xưa sẽ không bao giờ chấp nhận Phan, nhưng giờ đã khác...

Preview Hãy nói lời yêu tập 24 khiến khán giả bất ngờ với tình tiết bà Hoài và Phan ngồi nói chuyện với nhau. Bà Hoài nhẹ nhàng gửi lời cảm ơn đến Phan vì những ngày qua đã lo lắng cho My, đã ở bên My lúc khó khăn và giúp đỡ gia đình mình.

Bà Hoài cũng không ngại nói rằng mình kỳ vọng rất nhiều ở My, thế nên bà muốn con gái mình gặp gỡ, yêu đương một người nào đó có "dư dả" khả năng để lo cho cô. Nghe vậy, Phan định lên tiếng thì bà Hoài ngắt lời anh và tâm sự: "Nếu là trước đây, bác sẽ không chấp nhận cháu đâu. Nhưng bây giờ thì My vui là được".

Phải chăng sau nhiều biến cố, bà Hoài đã chính thức thay đổi? Bà quyết định tác thành cho My và Phan?

Hãy nói lời yêu tập 24: Ông Tín nợ "có hơn 10 tỷ thôi!"

Ở một diễn biến khác, My và Phan cũng tới gặp ông Tín. Bố My trông khá suy sụp. My hỏi ông Tín rằng bố đang nợ bao nhiêu, mấy tỷ? Đáp lại, ông Tín nói: "Cũng không nhiều. Bố có tiền, bố thu xếp trả được". Lúc My nói rằng cô là con, dù không giúp được bố nhưng cũng có quyền được biết, ông Tín bèn nhẹ nhàng nói rằng mình đang nợ "có hơn 10 tỷ thôi".

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Nguyệt Hằng, Bảo Hân

Chẳng biết My, và nhất là Phan, khi nghe điều này sẽ cảm thấy thế nào? Với số tiền "không nhiều" chừng đó, ông Tín sẽ phải làm sao để trả nợ? Gia đình My có mất tất cả? Đón xem Hãy nói lời yêu tập 24 lên sóng VTV3 tối 2/7.