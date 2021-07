Hãy nói lời yêu tập 23: Bà Hoài và My chuyển nhà, Tú ghen nổ mắt khi Duy cặp với gái già?

Hãy nói lời yêu tập 23: My và bà Hoài dọn nhà?

Preview Hãy nói lời yêu tập 23 hé lộ với khán giả nhiều tình tiết gây tò mò. Trong đó, đáng chú ý có cảnh gia đình My dường như dọn đi đâu đó. Phan giúp My thu dọn hành lý lên xe, trong khi bà Hoài cứ đứng thẫn thờ nhìn ngắm căn nhà, nơi ghi dấu biết bao nhiêu kỷ niệm của cả gia đình, nhưng cũng là nơi in hằn những nỗi đau, nơi Minh vĩnh viễn nằm ngủ một giấc thật sâu, không bao giờ tỉnh lại.

Ở cảnh này, My buồn bực vì cuối cùng, bố cô không đến, trong khi Phan khuyên bạn gái: "Thôi, không sao đâu, kiểu gì chả gặp lại nhau. Nếu mà có thời gian, em về đây thăm bố là được".

Không rõ đây đơn thuần là cảnh My dọn đồ, trở lại thành phố học tập, hay là cô và mẹ chuyển tới nơi ở mới?

Hãy nói lời yêu tập 23: Tú ghen khi Duy cặp gái già

Ở một diễn biến khác, cặp đôi Duy - Tú tiếp tục khiến khán giả bật cười vì độ đáng yêu. Trong tập này, Duy bất ngờ tình tứ với một người phụ nữ trông lớn hơn mình nhiều tuổi ở quán cafe. Chẳng những vậy, anh chàng còn để cho người phụ nữ này hôn lên má mình, hỏi: "Có đi không?". Hai người cười đùa với nhau rất vui vẻ, bất chấp sự có mặt của Tú, đang nhìn về phía họ với đôi mắt hình viên đạn.

Sau cùng, Duy còn gọi với Tú, nói rằng: "Anh đi đây!", rồi biến mất cùng người phụ nữ kia, khiến Tú nhìn theo vô cùng sốt ruột, ghen nổ mắt. Trước đó, cô còn hậm hực trách Duy: "Già thế mà cũng cặp!".

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Nguyệt Hằng

Liệu người phụ nữ này là ai? Nhiều người đoán rằng đây chính là mẹ của Duy chứ không phải nhân tình như Tú nghĩ. Duy có lẽ chỉ đang vào hùa với mẹ để trêu Tú mà thôi.

Đón xem Hãy nói lời yêu tập 23 lên sóng VTV3 tối 1/7.