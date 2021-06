Hãy nói lời yêu tập 22: Khóc hết nước mắt với tin nhắn cuối cùng của Minh, con trai bà Hoài lộ sự khác thường từ tấm bé

Hãy nói lời yêu tập 22: My nhận được tin nhắn cuối cùng của Minh

Hãy nói lời yêu tập 22 lên sóng VTV3 tối 25/6. Tập phim tiếp tục xoay quanh nỗi đau của gia đình My sau khi Minh qua đời. Bà Hoài gần như hóa điên. Bà sắp xếp lại phòng con trai và nhớ về những lần mình ép uổng con, bắt con phải đạt thành tích này thành tích kia. Trái tim người mẹ thắt lại. Bà Hoài khóc nức nở thừa nhận chính mình đã giết con trai.

Trong khi đó, My cũng nghe được những lời cuối cùng Minh gửi đến mình trong một tin nhắn. Cậu dặn dò chị gái hãy vui vẻ sống tốt. "Em đã suy nghĩ mãi về chuyện này rồi, chẳng phải là bồng bột, cũng chẳng phải là lỗi của ai cả. Chỉ là em muốn thoát khỏi áp lực và cô đơn thôi, chị đừng buồn nhé. Em yêu chị, mãi mãi!".

Nghe những lời này, My tiếp tục khóc như mưa như gió. Cô còn hoảng loạn bấm gọi lại cho em trai, để rồi đau đớn phát hiện ra điện thoại của em giờ cũng đang nằm trên tay mình. My vẫn không thể tin đứa em bé bỏng, tội nghiệp của cô đã ra đi mãi mãi.

Hãy nói lời yêu tập 22: Thì ra Minh đã là một đứa trẻ kỳ lạ từ tấm bé, lớn lên cô đơn, luôn thấy cuộc sống vô vị

My cũng hổi tưởng lại những ký ức trong quá khứ của mình và Minh. Những lời em trai nói, đến bây giờ My mới thấy thấm. My hối hận vì trước đây, Minh từng nói với mình rằng cậu bé rất cô đơn, cuộc sống với Minh rất nhạt nhẽo, nhưng cô lại bỏ qua vì nghĩ rằng đó đơn giản chỉ là sự bồng bột của một đứa trẻ con.

"Từ bé, tao đã thấy Minh khác với những bạn bè cùng trang lứa. Nhưng đó là những gì Minh đã chọn, giờ mình không thể thay đổi được nữa!" - Tú nhận xét, động viên My vượt qua cú sốc.

Sau đó, trong cuộc nói chuyện của My và bố, My cũng hé lộ về sự khác thường của Minh ngay từ bé. Ngày còn nhỏ, chị em My - Minh hay cùng nhau chơi trò nhìn lên trời để tìm xem hình bóng mây nào đẹp nhất. Nếu như My chỉ chọn những hình trái tim, vương miện hay váy áo, thì Minh chỉ thích tìm những hình tương tự, có hình con số và con chữ.

"Con còn rất nhiều điều hối tiếc, còn rất nhiều ân hận và băn khoăn, còn rất nhiều điều muốn làm vì em con nữa. Con không biết con có thể vượt qua mất mát này không nữa" - My nói với bố mình.

Trong khi ông Tín nói rằng mình không muốn quên nỗi đau này, mỗi giây phút nghĩ về Minh, tấm lòng người cha như nghẹn lại. Cũng giống như bà Hoài, ông tự đổ lỗi cho mình đã giết chết con.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Nguyệt Hằng

Xem tập phim này, khán giả càng thêm thương cho nhân vật Minh. Vốn dĩ cậu bé đã khác thường, tâm hồn có lẽ cũng nhạy cảm hơn người khác, nhưng lại lớn lên trong một gia đình "bất bình thường", phải gánh chịu bao nhiêu áp lực mà chẳng được ai thấu hiểu. Sự ra đi của Minh, vì thế mà càng thêm tức tưởi, quá sức chịu đựng của những người ở lại.

Đón xem Hãy nói lời yêu tập 23 lên sóng VTV3 tối thứ Năm tuần sau.