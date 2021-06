Hãy nói lời yêu tập 20: Bà Hoài nhảy lầu trước mặt hai con, ông Tín gặp chuyện chẳng lành

Hãy nói lời yêu tập 20: Bà Hoài toan nhảy lầu

Preview Hãy nói lời yêu tập 20 hé lộ cảnh bà Hoài lao ra cầu thang nhà mình, định nhảy xuống, trong khi ông Tín, My và Minh cố gắng xông vào ngăn cản. Gương mặt Minh là lộ vẻ hoảng loạn nhất. Cậu bé không ngừng van xin mẹ. Có vẻ như đây sẽ là tình tiết tiếp nối cái tát mà bà Hoài dành cho Minh trong đoạn kết tập 20.

Sau khi theo dõi và biết con trai nói dối mình, tự ý bỏ đi chơi, bà Hoài chưa cần tìm hiểu lý do đã cho con một cái tát nổ đom đóm mắt. Trước đó, để đối phó với sự cứng đầu của My, bà Hoài cũng từng dùng khổ nhục kế cắt tay trước mặt con. Nay đối với Minh, bà lại toan nhảy lầu như vậy, xem ra bà Hoài đúng như ông Tín nói, đã thật sự "hết thuốc chữa".

Hãy nói lời yêu tập 20: Công ty ông Tín gặp chuyện, My - Phan tiến triển

Ở một diễn biến khác, cũng trong Hãy nói lời yêu tập 20, công ty của ông Tín bất ngờ gặp chuyện khi xảy ra một vụ tai nạn lao động, khiến nhiều người bị thương. Vốn đang đau đầu chuyện gia đình, nay lại xảy ra việc như vậy, ông Tín quả là số quá đen.

Về phía My, cô cũng quay lại Hà Nội trong tập này và đến thăm Phan. My tỏ ra ngưỡng mộ Phan khi anh dũng cảm cho đi một quả thận. Tuy nhiên Phan nói rằng đấy là chuyện rất bình thường, vì so với việc mất một quả thận thì mất mẹ còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Câu chuyện tình cảm của Phan và My hứa hẹn sẽ có nhiều tiến triển trong tập này khi trong một cảnh quay được hé lộ, Phan còn lén nhìn My ngủ rồi đặt tay lên tay cô.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Nguyệt Hằng

Đón xem Hãy nói lời yêu tập 20 lên sóng VTV3 tối 18/6.