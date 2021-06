Hãy nói lời yêu tập 20: Bà Hoài "lồng lộn" khi con trai thi trượt, đến lượt ông Tín bị Bình trả thù?

Hãy nói lời yêu tập 20: Minh thi trượt, bà Hoài lồng lộn mắng chửi con

Hãy nói lời yêu tập 20 lên sóng VTV3 tối 18/6. Trong tập này, đúng như nhiều khán giả dự đoán, Minh đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nhưng cuối cùng thi trượt. Chẳng những vậy, cậu bé còn là người duy nhất trong đội tuyển không có một giải nào, dù chỉ là khuyến khích.

Chia sẻ với My, Minh nói rằng cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Đề thi toàn những bài cậu đã từng làm qua, nhưng khi đó đầu óc Minh mụ mị, chẳng còn nhớ gì cả. Có lẽ chính những áp lực nặng nề mà bà Hoài đặt lên người con đã khiến cho Minh bị tâm lý và thi trượt.

Nhưng bà Hoài chẳng mảy may suy nghĩ đến điều đó. Biết kết quả thi của con, bà lao vào phòng Minh như một cơn gió rồi mắng chửi cậu bé. Bà mắng con trai là đồ vô dụng. Thậm chí bà còn nghi ngờ ông Tín và My đã cố tình xúi giục Minh để cậu thi trượt, khiến bà mất mặt.

Bị mẹ dằn vặt, Minh đau buồn bỏ ra ngoài, gọi điện tâm sự với My. Sau đó, nghe lời chị gái, Minh đã tìm đến nhà bố. Biết Minh thi trượt, ông Tín cũng thú nhận mình không phải không thất vọng. Nhưng ai cũng có những lúc thất bại trong đời. Cho nên ông không trách Minh. Ông còn rủ con hãy cùng nhau đi chơi để giải tỏa nỗi buồn.

Hãy nói lời yêu tập 20: Bình trả thù ông Tín?

Cũng trong Hãy nói lời yêu tập 20, công ty của ông Tín gặp chuyện lớn. Một vụ tai nạn lao động xảy ra khiến công nhân thiệt mạng. Vụ việc này khiến cho tất cả các công trình mà công ty của ông Tín đang thi công đều bị yêu cầu tạm dừng, gây thiệt hại không nhỏ. Thậm chí nếu tình trạng này mà cứ tiếp tục thì công ty có thể bị phá sản.

Tuy nhiên, chuyện này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà xảy ra. Cấp dưới của ông Tín tiết lộ rằng, sở dĩ sự việc bung bét đến mức này là do có người đứng sau can thiệp, đổ thêm dầu vào lửa khiến cho vụ việc trở nên nghiêm trọng. Ai là người hại ông Tín? Phải chăng đó tiếp tục là Bình, kẻ vừa thân bại danh liệt, mất hết tất cả vì bị bà Hoài thuê người bóc phốt?

Nếu thật sự như vậy, thì chính cách hành xử ăn miếng trả miếng của bà Hoài đã làm hại tất cả mọi người trong gia đình, từ con gái, con trai, giờ đến lượt chồng.

Nếu có điểm gì tươi sáng trong Hãy nói lời yêu tập 20, thì đó là tình cảm của My và Phan đã có nhiều tiến triển. Sau khi Phan ra viện, anh nhanh chóng trở lại trường học. My chính là động lực khiến Phan hồi phục "thần tốc". Cặp đôi cũng cống hiến cho khán giả nhiều cảnh quay ngọt ngào, lãng mạn trong tập này như cảnh đút cho nhau ăn, hay khi Phan ngắm My ngủ trong thư viện...

