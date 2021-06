Preview Hãy nói lời yêu tập 17 tiếp tục thổi bùng làn sóng phẫn nộ của khán giả với nhân vật Trâm tiểu tam.

Hãy nói lời yêu tập 17: Trâm tuyên bố sẽ khiến bà Hoài rục xương trong tù

Trong tập này, My (Quỳnh Kool) đã đi cùng Tú (Bảo Hân) đến gặp Trâm để xin cô ả buông tha cho bà Hoài. My ấp úng định nói về bệnh tình của mẹ mình. Thấy My khó mở lời, Tú đã nói hộ bạn. Cô nói rằng bà Hoài có vấn đề về thần kinh.

Nào ngờ Trâm bật lại: "Thần kinh á? Đừng có mang bệnh tâm thần ra đây để bao biện cho những hành động độc ác của mụ ta. Tôi không bao giờ tha thứ! Thậm chí tôi còn muốn mụ ta rục xương trong tù cơ".

Đáp lại, My nói rằng mọi chuyện không chỉ là lỗi từ phía bà Hoài. Nếu như Trâm không cướp chồng thì đâu đến nỗi. Tuy nhiên, Trâm lộ mặt thật quá sức trơ trẽn. Cô ả quát My "im đi" và nói về "quyền của tuesday": "Tôi cũng là con người, tôi có quyền yêu người mà tôi muốn yêu!".

Đã đi cướp chồng lại còn nói về quyền của kẻ thứ 3, cả Tú và My lẫn khán giả đều phải câm nín trước sự trơ trẽn của Trâm. Tú nói với My: "Thôi, với loại người như này, không cần nói thêm gì nữa".

Nhưng Trâm vẫn chưa dừng lại. Cô ả còn mỉa mai My: "Cô từng yêu người có gia đình cơ mà? Tại sao cô không hiểu cho tôi?".

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Bảo Hân, Công Dương, Nguyệt Hằng

Với sự quyết liệt từ Trâm, liệu rằng bà Hoài có vướng vòng lao lý? Đón xem Hãy nói lời yêu tập 17 lên sóng VTV3 tối nay (10/6).