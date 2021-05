Hãy nói lời yêu: Quỳnh Kool vạch mặt bố ngoại tình, mẹ xấu xa trước mặt Công Dương - Bảo Hân khiến ai nấy ngỡ ngàng

Tập 6 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối 30/4. Trong tập này, bi kịch tiếp tục ập đến với cuộc đời cô sinh viên Hoàng My khi trộm vào nhà trọ và khoắng sạch tài sản của My, từ laptop, mỹ phẩm cho tới nữ trang... Thậm chí cả cái nồi cơm điện bọn chúng cũng không tha.

Kết quả, My chẳng còn gì trong tay, tiền cũng hết. Thậm chí cô đi học mà nhịn ăn sáng, dẫn đến suýt đói lả. Người giúp đỡ My chính là Phan (Công Dương). Anh nhanh chóng dìu My ra căng tin và chiêu đãi cô một bát... mì tôm mà không bắt My ghi nợ. Khi Phan hỏi chuyện, My mới đành thú thật là nhà mình gặp trộm, hiện tại cô chẳng còn đồng nào trong người.

Lo lắng cho My, Phan đã xin địa chỉ nhà cô, sau đó tìm đến và mua cho My mỳ tôm và trứng để "cứu trợ" trong lúc khó khăn. Chẳng còn là một Minh Phan keo kiệt thường ngày, Phan khiến My cảm động bởi lòng tốt của anh. Tuy nhiên vì không muốn My cảm thấy mắc nợ, Phan đã tế nhị đề nghị rằng nếu My thích thì cứ ghi sổ nợ, khi nào có tiền trả anh cũng được.

Thế rồi Phan còn giúp My dọn nhà khi căn phòng của cô đã bị bọn trộm xới tung, vô cùng lộn xộn. Trong lúc dọn dẹp, My lỡ làm đổ nước vào áo Phan nên mới giúp anh lau khô người. Chẳng ngờ luống cuống thế nào, My lại lột áo Phan trước "thanh thiên bạch nhật". Đúng lúc đó thì bố mẹ My xông vào.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Bảo Hân, Hoàng Anh Vũ

Sở dĩ bố mẹ My có mặt là bởi họ đã nghe bác Mỹ thông báo chuyện con gái mất trộm. Cho rằng đây là cơ hội để My "quay đầu", trở về sống cùng bác Mỹ nên bố mẹ My đã tới tìm cô. Trông thấy cảnh Phan cởi áo trước My, ông Tín chẳng thèm nghe ai giải thích đã xông vào đánh Phan tới tấp, thậm chí xô Phan ngã khiến tay anh va vào mảnh thủy tinh chảy máu.

Quá ức vì bố mẹ không chịu nghe mình giải thích, không tin lời mình, My đã lôi chuyện ông Tín ngoại tình ra để nói. My nói rằng tại sao bố trai gái, ngoại tình thì được tha thứ, còn My chẳng làm gì sai nhưng không ai tin tưởng. Cho rằng con gái hỗn láo, ông Tín tát My, sau đó lao vào đánh cô khiến Phan phải xông ra che chắn cho bạn cùng lớp.

Tình hình còn trở nên căng thẳng hơn khi Tú trở về nhà đúng lúc này. Phát hiện ra My đang ở cùng Tú, đến lượt bà Hoài nổi điên và sỉ nhục Tú. Chứng kiến sự "xấu xa" của bố mẹ, My càng nổi cơn thịnh nộ và chất vấn bà Hoài về những việc bà đã làm. My thậm chí đã nói rằng nếu không thể tin tưởng cô, vậy thì bố mẹ cứ coi như cô đã chết rồi.

Bị My nói lời cay đắng, ông Tín bà Hoài tức giận bỏ về. Trong khi đó, My cảm thấy vừa tổn thương, vừa mất mặt trước 2 người bạn, mà nhất là với Phan, người vừa giúp đỡ cô nhưng thay vì được đền ơn lại bị đánh.

Ngày hôm sau, khi gặp lại Phan ở trường, My từ chối tiếp tục làm dự án cùng Phan, mặc cho anh nói rằng mình ổn sau chuyện ngày hôm qua, rằng việc của bố mẹ My chẳng liên quan gì tới dự án họ đang làm.

Nhưng có lẽ, lý do mà My không muốn liên quan với Phan nữa là bởi cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện sai trái bố mẹ làm với Tú. Dường như bất cứ người bạn nào thân với My đều có kết quả chẳng tốt đẹp gì, thế nên My không muốn Phan phải chịu điều đó.

Đón xem Hãy nói lời yêu tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 5, 6 tuần sau.