Hãy nói lời yêu: Phát hoảng với cảnh bố My "bạo hành" Phan, hết tát chảy máu mũi lại xô ngã thủng tay

Preview tập 6 Hãy nói lời yêu hé lộ một cảnh quay "bạo lực" của bố My với Phan. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc phòng trọ của My bị kẻ trộm đột nhập, khoắng sạch đồ đạc. Khi ấy, Phan đã tới giúp My dọn dẹp lại phòng. Khi My rót nước cho Phan, cô vô tình khiến Phan bị ướt hết áo. My luống cuống tìm cách để Phan không bị ướt người thì lại... lột luôn cả áo của Phan. Chứng kiến trai đẹp "bán nude", My ngại ngùng "mắt nhắm mắt mở". Nào ngờ đúng lúc đó thì bố mẹ của My xông vào.

Hiểu lầm con gái hư hỏng, qua lại với bạn khác giới, bố My đã lao vào cho Phan ăn tát. Cái tát mạnh đến nỗi cậu bị chảy máu mũi. Bất bình vì cách cư xử của bố My, Phan đã nhanh chóng giải thích rằng anh và My chỉ là bạn cùng lớp. Anh đến đây để giúp My. Phan còn nói rằng việc ông Tín đánh mình là phạm pháp.

Nào ngờ chưa giải thích dứt lời, Phan đã tiếp tục bị bố My đẩy ngã lần hai, khiến bàn tay đập xuống sàn nhà, chảy máu. Cách cư xử của bố My trong cảnh này thực sự khiến khán giả không chấp nhận nổi. Kể cả nếu như Phan có sai thì cách giải quyết của một người trí thức cũng không nên là nắm đấm, đằng này cả hai đã giải thích nhưng ông Tín bà Hoài vẫn không chịu bình tĩnh lại để suy xét mọi chuyện.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Cool, Công Dương, Bảo Hân, Hoàng Anh Vũ

Về phía My, vụ trộm khiến cô đã nghèo lại gặp cái eo. Thấy bạn gặp khó khăn, Tú dù chẳng dư dả cũng vẫn đưa tiền cho My tiêu đỡ, rồi còn bày tỏ ý định sẽ xin ứng lương để cùng My vượt qua thời điểm khó khăn này.

Đón xem Hãy nói lời yêu tập 6 lên sóng VTV3 tối nay (30/4).