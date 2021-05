Tập 11 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối 20/5 có không chỉ một mà tới 2 vụ đánh ghen "kinh thiên động địa", được diễn ra cùng một lúc. Vụ đầu tiên, như đã hé lộ, chính là vụ đánh ghen của vợ Bình (Hà Việt Dũng) với My (Quỳnh Kool).

Mù quáng tin vào tình yêu với Bình, My đã trao thân cho hắn. Và ngay sáng hôm sau thì vợ Bình tìm tới, bắt quả tang chồng đang ôm hôn nhân tình. Nghe Bình gọi "vợ ơi", My mới biết mình đã bị lừa. Vì bản thân đã sai rành rành, nên My chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi im chịu trận, để vợ Bình xông vào túm tóc, đánh đập.

Cô chẳng biết nói gì ngoài việc nói xin lỗi vợ Bình, xin lỗi cho chính sự ngu dốt của bản thân. Trong khi đó, gã sở khanh sau khi bị vợ cho ăn tát cũng đã mất dạng, để mặc cô nhân tình ngây thơ bị chính thất đánh đập.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, bà Hoài - mẹ My cũng là một chính thất khác, đang lao vào cuộc đánh ghen dằn mặt tiểu tam cướp chồng. Sau khi theo dõi và biết ông Tín vẫn qua lại với Trâm, bà Hoài đã xông đến nhà cô ả, đúng lúc ông Tín cũng đang ở đấy.

Nhưng bẽ bàng cho bà Hoài là ông Tín không như Bình. Ông lại ra mặt bênh nhân tình và tuyên bố tất cả là lỗi của mình.

Sau khi biết Trâm đã mang thai con của ông Tín, bà Hoài chết lặng. Trở về nhà, bà bắt chồng hãy bỏ đứa trẻ, nhưng ông Tín không đồng ý. Cuộc sống gia đình căng như dây đàn khi bà Hoài liên tục đay nghiến, giày vò ông Tín, bắt ông phải nhớ về những tội lỗi của mình.

Nhưng già néo đứt dây, ông Tín giờ đã không còn như xưa nữa. Bị vợ gây áp lực mệt mỏi, ông thậm chí công khai bỏ ra khỏi nhà và tìm tới Trâm. Không thể chỉu đựng thêm được nữa, bà Hoài lao đến nhà tiểu tam quyết sống mái một phen.

Khi ông Tín vừa đi khỏi, bà Hoài đã xông vào nhà Trâm, đe dọa cô ả phá thai. Lúc Trâm có thái độ không đồng ý, bà Hoài đã... rút dao, xông vào đâm cô ả. Nào ngờ đúng lúc đó ông Tín quay lại, cố gắng ngăn cản vợ làm điều dại dột.

Trong lúc hoảng loạn, không suy nghĩ được nhiều, ông Tín đã buộc phải ra tay tát vợ để bà Hoài bình tĩnh lại. Bị chồng đánh trước mặt tiểu tam, bà Hoài chết lặng vì đau đớn, vì không thể tin nổi.

Một người phụ nữ kiêu hãnh như bà Hoài, người ta nói xấu sau lưng đã không chịu nổi, huống gì là trong một tình huống mất mặt như hiện tại, ngay trước sự chứng kiến của hồ ly cướp chồng mình?

Tập phim khép lại bằng cảnh ông Tín trở về nhà, nói lời xin lỗi vì đã đánh vợ, nhưng bà Hoài không đáp lại. Bà bước qua chồng như một cái bóng câm lặng.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Nguyệt Hằng, Bảo Hân

Về phía My, sau khi biết bị Bình lừa, My suy sụp, tuyệt vọng. Cô bỏ học, ở nhà chìm trong rượu bia để quên sầu. Phan vì lo lắng đã đến nhà My thì mới biết cô đã chuyển nhà. Tìm đến căn nhà mới và trông thấy hình ảnh bết bát của My, Phan vừa giận lại vừa thương.

Đón xem tập 12 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối 21/5.