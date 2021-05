Hãy nói lời yêu: My hóa ra không phải nạn nhân đầu tiên của Bình, sốc nặng khi phát hiện tên sở khanh đã có vợ con

Tập 9 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối 13/5. Trong tập này, sự thật về nhân vật Bình (Hà Việt Dũng) chính thức được hé mở.

Hóa ra Bình đã có vợ con đề huề. Hắn dường như có sở thích là "săn" các cô gái trẻ đẹp, chưa nếm mùi đời như My.

Ở tập này, khi Bình tiếp tục định hôn My thì cô từ chối và nói rằng mình chưa sẵn sàng. Nhận thấy mồi câu đưa ra chưa đủ "đô", Bình tiếp tục tung thêm một độc chiêu, ấy là mời phụ huynh tới.

Để chứng mình rằng mình hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện tình cảm với My, Bình đã đưa cô đi gặp bố mẹ mình. Cả nhà có một buổi ăn trưa vui vẻ. Thế nhưng khi My vừa đi khỏi thì Bình đã rút ví móc tiền đưa cho "bố mẹ", thay đổi hoàn toàn thái độ.

Thì ra những người này chỉ là "diễn viên" được Bình thuê nhằm lừa My. Điều đáng nói, My cũng chẳng phải nạn nhân đầu tiên của Bình. Bằng chứng là cặp đôi "bố mẹ" của Bình đã nhận xét rằng Bình quá giỏi, "cô sau lại xinh hơn cô trước". Họ còn tự nhận là khách quen của Bình, nhắc hắn khi nào cần cứ gọi.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Bảo Hân, Nguyệt Hằng

Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Khi đưa mẹ đi khám bệnh, Phan đã tình cờ trông thấy cảnh Bình đang bế con, đi cạnh vợ trong bệnh viện. Anh nhanh tay chụp lại hình ảnh này, sau đó đưa cho My xem.

Bàng hoàng trước sự thật quá phũ phàng, My lao như bay tới nhà Bình để hỏi cho ra lẽ. Trong khi đó, Bình vừa đi gặp vợ con về, trông thấy My, hắn vô cùng hốt hoảng. Dẫu vậy, với kinh nghiệm đầy mình, hắn đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho một màn bao biện dối trá nữa.

Gặp Bình, My khóc lóc rồi hỏi hắn tại sao thi thoảng lại mất tích không liên lạc được. Những ngày qua Bình đã làm gì, ở đâu? "Có phải anh đã có vợ con rồi không?" - My hỏi khiến Bình chết sững.

Bị Bình lừa dối đã quá đau khổ, cuộc sống cá nhân của My còn bị bà Hoài xâm phạm một cách quá quắt. Bà bắt My phải hẹn hò với một người mà cô không yêu. Bà còn đến tận chỗ làm thêm của My, gây sức ép khiến người chủ buộc phải cho My nghỉ việc.

Trong lúc bà Hoài đang mải mê kiểm soát cuộc sống của con gái thì ở nhà, ông Tín lại bắt đầu qua lại với nhân tình. Bị những lời ngọt ngào của cô nàng làm cho u mê, ông Tín bắt đầu quay lại nhà bồ nhí thường xuyên hơn, ngày ngày mua cháo đến cho cô ta dưỡng thai.

Đón xem tập 10 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối 14/5.