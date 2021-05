Hãy nói lời yêu: My chính thức yêu Bình, đưa đàn ông về nhà rồi còn hôn nhau, lơ là việc học

Trong tập 7 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối 6/5, My (Quỳnh Kool) từ vị trí bạn đến người yêu của Bình nhanh như điện xẹt.

Trước những lời tán tỉnh ngọt ngào của Bình, My chính thức "ngã gục". Cô còn đưa Bình về nhà, để anh hôn lên trán.

Ngày hôm sau, Bình dậy sớm đến gõ cửa nhà My, mua bữa sáng cho cô, sau đó hôn lên má cô. Vậy là hai người chính thức yêu nhau.

Khi nghe My nói muốn tìm việc làm thêm, Bình thậm chí đã đề nghị... bao nuôi cô, nhưng My không đồng ý. Thế nên Bình đã giới thiệu My tới chỗ của bạn mình làm việc.

Công việc mới của My từ đó chính là người mẫu ảnh. Tuy nhiên, vì quá bận rộn với việc chụp hình, My thiếu ngủ, lơ là việc học.

Kỳ thi đến mà thậm chí My còn chẳng nhớ nổi. Kết quả là hôm làm bài thi, Phan đã phải ở bên cạnh nhắc bài cho My.

Sau vụ này, My mua đồ ăn cảm ơn người anh cùng lớp. Phan buồn buồn hỏi My rằng có phải cô đã có bạn trai. My im lặng đồng nghĩa với xác nhận.

Dù trong lòng có lẽ chẳng vui vẻ gì khi biết tin My có người yêu, nhưng ngoài mặt, Phan vẫn lấy tư cách một anh lớn để khuyên bảo My. Anh nói rằng My muốn được bố mẹ tin tưởng thì phải chứng minh bằng kết quả học tập.

My đang là sinh viên, nên việc học mới là chính, yêu đương hay đi làm thêm chỉ là phụ.

Xem cảnh này, khán giả thấy thương thay cho Phan, anh chàng cộc cằn, khó tính, nhưng thực chất lại rất tốt bụng, quan tâm người khác.

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Bảo Hân, Hoàng Anh Vũ

Về phần My, cô đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào với Bình nên chẳng còn bận tâm gì thế giới xung quanh. Nhưng liệu tình yêu này có lâu bền, khi đời tư của Bình vẫn còn là một bí ẩn. Hơn nữa, sự ngọt ngào thái quá của Bình cũng khiến người ta có cảm giác gờn gợn, bởi đàn ông "dẻo mỏ" thì rất dễ đào hoa...

