"Hãy nói lời yêu" mở màn đã ngập drama: Khán giả lạnh người với gia đình giả tạo, Quỳnh Kool cưa sừng làm nghé xuất sắc

Thay thế bộ phim Hồ sơ cá sấu, Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối 15/4 nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi câu chuyện hấp dẫn xoay quanh gia đình bà Hoài - một người phụ nữ giỏi giang, thành đạt, gia đình giàu có, chồng thành đạt, 2 con ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng chẳng ai ngờ phía sau vỏ bọc tưởng như hoàn hảo ấy là những con sóng ngầm.

Bà Hoài tôn thờ chủ nghĩa hoàn hảo, và áp đặt thứ "tín ngưỡng" ấy lên các con mình. Ngay cảnh mở đầu phim, khi người mẹ tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con, sau đó bắt 2 đứa trẻ, đều đã ở tuổi 17, 18 nhắc lại lịch học bài trong ngày như một cỗ máy đã khiến người xem có cảm giác "rờn rợn" về bà mẹ này.

Bà Hoài sắp đặt cuộc sống của các con và luôn cho rằng con mình ở một "tầng mây khác" so với chúng bạn. Chính vì thế, bà không cho My - cô con gái lớn (Quỳnh Kool) chơi với Tú (Bảo Hân đóng) - một cô bé có lý lịch chẳng đẹp đẽ gì khi không cha không mẹ, cha lại là tử tù.

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, NSND Trọng Trinh, Nguyệt Hằng, Bảo Hân, Quang Anh

Trong một lần cùng Tú đi hát karaoke ngoài giờ học, My đã giúp bạn thoát khỏi một tên biến thái định sàm sỡ Tú trong nhà vệ sinh. Tình huống quá bất ngờ, My đã dùng gạt tàn thuốc lá đập vào đầu gã đàn ông kia khiến hắn phải đi cấp cứu. Sau khi biết chuyện, bà Hoài đã dàn xếp vụ việc này bằng cách thuyết phục Tú nhận tội đánh người thay My, đồng thời đưa cho Tú một khoản tiền, một phần để bồi thường gia đình gã kia, một phần là để Tú tránh xa My ra.

Trước mặt Tú, bà Hoài nói thẳng toẹt rằng vì Tú mồ côi, lý lịch vốn đã có vết nhơ nên giờ có dính vào lao lý cũng... chẳng sao, trong khi My gia đình nề nếp, tương lai rộng mở. Cách xử lý tàn nhẫn của người mẹ này khiến khán giả cảm thấy sợ.

Tập phim khép lại bằng hình ảnh bữa tiệc sính nhật xa hoa, lộng lẫy của bà Hoài, nơi bà hạnh phúc vì có một người chồng chu đáo, ngọt ngào, chẳng ngại ca tụng vợ lên mây trước mặt quan khách, nơi bà nở mày nở mặt trước bàn dân thiên hạ khi có 2 con học giỏi, đầy thành tích, nhưng cũng là nơi phơi bày bộ mặt thật của một gia đình bên ngoài bóng bẩy, bên trong đã đầy rẫy những dấu hiệu mục ruỗng.

Chính trong bữa tiệc này, nhân tình của ông Tín - chồng bà Hoài xuất hiện. Sau khi ôm hôn vợ giữa đám đông, ông Tín lại ôm nhân tình ở một góc khác, và nhanh chóng làm sao, My đã có mặt và chứng kiến cảnh bố công khai ngoại tình.

Dù mới lên sóng tập 1 nhưng Hãy nói lời yêu đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm bởi diễn biến nhanh, hấp dẫn, kịch tính, dàn diễn viên cũng mang tới cảm giác mới mẻ. Diễn viên Nguyệt Hằng sau nhiều năm mới trở lại màn ảnh khiến khán giả lập tức ấn tượng với vai bà mẹ hà khắc. NSND Trọng Trinh chuyên trị những vai ông bố hiền lành, tâm lý, nay bỗng trở thành người chồng ngoại tình, người cha dùng bạo lực với con. Bảo Hân của Về nhà đi con cũng gây thích thú với hình ảnh nữ sinh mặc váy.

Trong khi đó, nữ chính Quỳnh Kool gây bất ngờ khi lột xác khá thành công để vào vai cô nữ sinh trong sáng, ngây thơ, ẩn chứa nội tâm phức tạp, bề ngoài luôn chịu sự áp bức, đè nén của mẹ, nhưng bên trong rất có thể là một quả bom nổ chậm, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, ở tuổi 25 nhưng Quỳnh Kool vẫn "cưa sừng làm nghé" xuất sắc khi hóa thân thành một cô bé 18 tuổi đang chờ kết quả thi đại học.

Hãy nói lời yêu tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 5, thứ 6 hàng tuần.