Hãy nói lời yêu: Hóa ra My (Quỳnh Kool) mới là người chủ động trao thân cho tên sở khanh

Tập 10 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối 14/5. Điều gì đến cũng đến, cuối cùng trong tập này, Minh đã chính thức rơi vào tay My.

Ở tập này, bà Hoài đã tự ý dọn hết đồ đạc của My chuyển sang căn hộ chung cư mới mà bà mua cho cô. My về nhà cứ tưởng mình mất trộm. Đến khi biết mẹ làm, cô tức tối đến tìm bà Hoài và cho rằng bà lúc nào cũng can thiệp thô bạo vào cuộc sống riêng tư của con gái.

Lời qua tiếng lại, bà Hoài tức giận cắt tay tự tử ngay trước mặt My. Vụ việc này khiến My sốc nặng. Tất nhiên, bà Hoài không chết. Bà chỉ đang dùng khổ nhục kế để ép My phải nghe lời.

Đúng như bà Hoài tiên liệu, sau vụ việc này, My răm rắp nghe theo lời mẹ. Ngay cả việc mẹ bắt đi hẹn hò với một chàng trai khác, My cũng đành phải nhận lời.



Nhưng đen cho My, đúng ngày My có cuộc gặp với chàng trai kia theo sắp xếp của hai bên gia đình, cô cũng tình cờ gặp Bình. Trước đó, My đã nói dối Bình rằng mình đi học thêm. Nhưng hoàn cảnh éo le, Bình lại trông thấy My chụp ảnh với trai lạ ngay trước mắt.

Bị Bình phát hiện, My tức tốc chạy theo giải thích. My nói rằng mình với anh chàng kia chỉ đang diễn để qua mắt phụ huynh. Tuy nhiên Bình không chịu tin. Hắn cho rằng My đang lừa dối, bấy lâu nay cô vẫn không có ý định yêu đương lâu dài với hắn.

Không biết làm cách nào để chứng minh tình yêu dành cho Bình là thật, My chỉ còn cách lao vào Bình, chủ động trao nụ hôn. Mỡ đã dâng lên tận miệng, tất nhiên Bình nhanh chóng vồ vập lấy My.

Tuy nhiên lúc này My lại sợ hãi đẩy hắn ra. Cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện trao gửi đời con gái. Một kẻ lọc lõi như Bình tất nhiên chẳng thể nào bỏ qua cơ hội ngàn vàng như hôm nay. Chứng kiến hành động của My, Bình lại tiếp tục vờ tức giận, nói rằng cuối cùng cô vẫn không tin hắn.

Thế là đã rõ, Bình muốn My chứng tỏ "lòng tin" không chỉ bằng nụ hôn, mà còn bằng thân xác. Một lần nữa, My lại lao đến hôn Bình. Và lần này, khi hắn bế thốc My lên, cô đã không đẩy ra nữa.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Hà Việt Dũng

Tình huống này khép lại tập 10 Hãy nói lời yêu khiến khán giả gần như đã chắc chắn chuyện My "thỏ non" bị "cáo già" xơi tái.

Đón xem 2 tập 11 - 12 của Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối thứ 5 - 6 tuần sau.