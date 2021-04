Hãy nói lời yêu: Giàu nứt vách nhưng Quỳnh Kool đi học không có nổi bộ quần áo, 18 tuổi phải mặc đồ như bà lão 80

Hãy nói lời yêu tập 3 lên sóng VTV3 tối 22/4. Trong tập này, Hoàng My (Quỳnh Kool) chính thức đỗ đại học, rời nhà và lên Hà Nội sống. Những tưởng thoát khỏi ách kìm kẹp của mẹ là sẽ được tự do, nhưng không, My đã lầm. Mẹ cô gửi cô cho một bà bác không chồng chăm sóc. Người bác này tính tình quái dị, khiến My rơi vào cảnh sống khổ sở "cầm tù" chẳng khác nào ở nhà.

Ở nhà bác, My không có phòng riêng mà bị bắt... ngủ chung với bác cho dễ "cai quản". Những ngày chưa đi học, My bị bác nhốt ở nhà một mình, nhưng ngay cả khi ở một mình thì My cũng bị "cầm tù" bởi những chiếc camera đặt khắp nhà. Bác của My đi làm vẫn theo dõi cô 24/24 thông qua camera.

Lúc My lên Hà Nội, do đi vội nên mẹ cô không mang quần áo đi cho con. Bà Hoài đưa tiền cho bác của My để nhờ bác sắm cho con gái mình toàn bộ quần áo mới. My ta sung sướng, cứ ngỡ sắp được ăn diện những bộ đồ thời trang nhất theo phong cách thành thị, nhưng chẳng ai ngờ bác My, thay vì dẫn cô cháu gái giàu có vào trung tâm thương mại thì lại đưa cô ra... chợ Đồng Xuân, chọn cho My những bộ đồ style "bà lão 80".

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Bảo Hân, NSND Trọng Trinh, Nguyệt Hằng

Trong một cảnh quay bà bác đưa My đi ăn phở, khán giả suýt... sặc vì My thực sự phải mặc những bộ quần áo này. Quá sốc trước gu thẩm mỹ của bác, My đã gọi điện nhờ mẹ gửi quần áo cũ ở nhà ra cho mình, vì cô thà mặc quần áo cũ còn hơn mặc những bộ đồ được bác mua cho.

My phải mặc chiếc áo style "bà lão 80" do bác chọn cho.

Cũng trong tập này, My đã biết chuyện mẹ mình sắp xếp, khiến Tú nhận mọi tội lỗi thay cô. Không muốn bạn chịu thiệt, My thậm chí đã tới đồn công an đòi khai báo sự thật. Cũng vì chuyện này mà bố mẹ My phải sớm đưa cô lên Hà Nội học. Tại Hà Nội, My cũng vô tình trông thấy Tú ở một cửa hàng lẩu, nơi Tú làm thuê công việc rửa bát. Khi ấy, My được bác đèo trên xe máy và trông thấy Tú, tuy nhiên cô lại không thể xuống gặp bạn vì bác mình không cho phép.

Những ngày sau đó, My liên tục gọi cho Tú nhưng cô bạn thân không bắt máy. Tú đã nhận lời với mẹ My là sẽ không gặp cô nữa.

Ở một diễn biến khác, bà Hoài vẫn luôn cư xử lạnh nhạt, dằn hắt chồng cho dù ông Tín luôn miệng nói mình sẽ thay đổi. Thái độ của bà Hoài khiến ông Tín chán nản. Trong một lần đi công tác, ông Tín tiếp tục nói dối vợ, đến gặp nhân tình. Ông không ngờ được rằng bà Hoài đã thuê người theo dõi ông và phát hiện tất cả mọi chuyện.

Đón xem tập 4 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối 23/4.