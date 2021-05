Hãy nói lời yêu: Duy (Hoàng Anh Vũ) gây nức lòng khi dám "đốp" thẳng mặt bà Hoài để bảo vệ Tú (Bảo Hân)

Preview tập 12 Hãy nói lời yêu khiến fan của cặp Duy - Tú (Hoàng Anh Vũ - Bảo Hân) thích thú khi cuối cùng họ đã trở lại cùng nhau. Có thể nói đây là cặp đôi tạo nên điểm sáng giữa lúc các nhân vật khác gặp quá nhiều bi kịch.

Trong tập này, chuyện của My và Bình vỡ lở. Nhưng bà Hoài lại đổ tội một cách vô lý cho Tú - bạn thân của My. Một lần nữa, trước mặt My, bà Hoài sỉ nhục bố mẹ của Tú. Lúc Tú nói rằng bà Hoài không được xúc phạm bố mẹ mình thì mẹ My tuyên bố: "Không phải chỉ mình tao xúc phạm đâu mà cả cái xã hội này nó coi khinh bố mẹ mày đấy. Ai đi ca ngợi cái kẻ buôn bán ma túy rồi bị tử hình không hả?".

Trước những lời thóa mạ của bà Hoài, My chỉ biết khóc lóc, Tú cũng sốc trong câm lặng. Giữa lúc đó, Duy - ông chủ quán cafe đã đứng ra để bảo vệ "nhân viên" của mình. Duy không ngại đối diện với bà Hoài và nói: "Cô nghĩ cay nghiệt với người khác sẽ khiến cô trông thanh cao hơn à?".

Không rõ lời nói của một người chẳng liên quan sẽ khiến bà Hoài đáp trả thế nào, nhưng khán giả thì được dịp thích thú vì cuối cùng, cũng có người dám đứng lên "đốp" thẳng mặt bà Hoài, để bà nhận ra mình đang quá vô lý khi cay nghiệt, xúc phạm người khác một cách quá đáng.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Bảo Hân, Công Dương, Hoàng Anh Vũ, Nguyệt Hằng

Dù hiện tại chưa có cơ hội xuất hiện nhiều, nhưng Duy- Tú đã sớm trở thành một cặp đôi được dân mạng yêu mến và "đẩy thuyền" vì quá đáng yêu. Hơn nữa, khi các nhân vật khác đều phải đối diện với quá nhiều biến cố, nhưng câu chuyện bi kịch, thì sự ngọt ngào, lãng mạn, dễ thương của Duy - Tú giống như một điểm cân bằng cho cảm xúc của khán giả.

Đón xem tập 12 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối nay.