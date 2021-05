Thành viên ê kíp làm phim Hãy nói lời yêu vừa hé lộ loạt hình ảnh cực hot sẽ xuất hiện trong tập 10. Đáng chú ý trong đó có cảnh My (Quỳnh Kool) được Bình (Hà Việt Dũng) bế trên tay.

Điều này khiến nhiều người vừa lo lắng vừa giận dữ vì sau tất cả, My vẫn tin Bình, lại còn dâng hiến cho hắn ta. Rõ ràng My đã được nhiều người xung quanh mình cảnh báo. Tú từng nhắc nhở My rằng Bình khá đáng ngờ. Phan đã cho My xem ảnh Bình đưa vợ con vào viện khám...

Nhưng cuối cùng, My vẫn bị những lời ngọt ngào của Bình làm cho mê muội. My vẫn chọn cách tin Bình vô điều kiện. Thế nên điều gì đến cũng phải đến, My đã khiến Bình đạt được mục đích, đó là đưa cô lên giường.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng rất có thể người "cứu" My khỏi mất đời con gái trong cảnh này lại chính là... vợ của Bình. Bởi trước đó, đoạn trailer của bộ phim từng hé lộ cảnh My bị vợ Bình đánh ghen.

Trong cảnh này, My mặc một chiếc váy vàng. Trang phục của cô ở cảnh bị đánh ghen tương đồng với trang phục mà My mặc khi sắp lên giường với Bình. Thế nên một số fan hy vọng dù bị đánh ghen đầy ê chề, nhưng ít ra My sẽ không mất đời con gái.

Dẫu vậy, một số người xem lại cho rằng, có thể vợ Bình xông vào khi... mọi chuyện đã rồi. Bối cảnh My và Bình ở cùng nhau là buổi tối, còn cảnh vợ Bình đánh ghen là buổi sáng. Thế nên việc thỏ non bị sói "ăn thịt" hẳn đã diễn ra. My vẫn phải trả giá vì đã trao gửi trái tim nhầm chỗ, mù quáng khi yêu, không giữ được bản thân.

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Bảo Hân, Hà Việt Dũng

Để có câu trả lời chính xác nhất, đón xem tập 10 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối nay.