Hãy nói lời yêu: Bình dần lộ bộ mặt thật, dụ My tới nhà ngủ, còn giấu ảnh cưới với vợ?

Tập 8 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối 7/5. Trong tập này, nhân vật Bình (Hà Việt Dũng) đóng bắt đầu lộ những điểm đáng nghi, bất ổn phía sau vỏ bọc hoàn hảo của một người đàn ông ga lăng, ngọt ngào, tâm lý.

Vừa quen nhau chưa được bao lâu, Bình đã lộ rõ ý định muốn chiếm hữu My (Quỳnh Kool). Anh đã rủ bạn gái về nhà ăn tối. Sau đó, thấy đã muộn, My xin phép ra về thì Bình ngăn cản, đề nghị My ngủ lại nhà mình.

Tuy nhiên, My từ chối. Cô cũng không muốn Bình đưa mình về mà chủ động gọi xe. Bị My cự tuyệt, Bình hụt hẫng ra mặt.

Điều gây tò mò cho khán giả ở trong cảnh quay Bình đưa My về nhà, đó là trên tường nhà Bình treo rất nhiều ảnh, có ảnh chân dung của anh, và có cả một khung ảnh bỏ trống. Khi My hỏi rằng tại sao Bình lại treo khung ảnh trống trên tường, mặt Bình có đôi chút biến sắc.

Tuy nhiên, anh chàng nhanh chóng lấp liếm rằng chiếc khung đó đang chờ để treo chân dung của My.

Xem cảnh này, có lẽ không ít khán giả dự đoán rằng Bình đang giấu... ảnh cưới của vợ chồng anh ta chứ chẳng ai bỗng dưng treo khung ảnh trống trên tường.

Ngoài ra, một tình tiết khác cho thấy Bình là con người không đơn giản, ấy là khi anh nói chuyện với người bạn thân đang thuê My làm mẫu ảnh. Người bạn này úp mở con người thật của Bình, là anh chàng có thể cùng lúc chung tình với nhiều cô gái. Người bạn này cũng cảm thấy không tin tưởng việc Bình thật lòng với My.

Không những vậy, Bình còn bất ngờ "mất tích" hẳn mấy ngày không liên lạc với My. Đó là khi Bình tới studio xem My chụp ảnh, sau đó anh ta nhận được một cuộc điện thoại và bỗng dưng mất dạng từ đó.

Sau nhiều ngày không liên lạc, Bình trở lại tìm My, còn công khai mang hoa tặng cô ở cổng trường. Khi thấy My giận, Bình còn định hôn bạn gái để chuộc lỗi ngay trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

