Hãy nói lời yêu: Bà Hoài lôi My đi khám thai, đổ tội cho Tú dẫn dụ con mình... làm gái

Hãy nói lời yêu tập 12 lên sóng VTV3 tối 21/5. Trong tập này, cuối cùng thì chuyện My (Quỳnh Kool) bị đánh ghen cũng vỡ ra với cả thế giới. Clip đánh ghen bị share "điên đảo" trên MXH. Thậm chí khi My ra đường, người ta cũng nhận ra cô chính là ả "tiểu tam" trơ trẽn trong clip.

Chuyện tất nhiên cũng không giấu được vợ chồng ông Tín - bà Hoài. Ông Tín lên Hà Nội tìm My trước. Sau nhiều chuyện xảy ra, ông Tín học được cách bình tĩnh và lắng nghe hơn nên đã ngồi xuống nghe My giải thích. Sau đó, ông còn cùng Phan đi tìm Bình - gã sở khanh đã lừa My.

Những tưởng sẽ dạy cho tên khốn nạn một bài học, nhưng cả ông Tín và Phan đều trở về trong tình trạng "thương tích đầy mình". Nhưng cũng nhờ chuyện này mà 2 bác cháu trở nên thân thiết hơn. Ông Tín cũng xin lỗi Phan chuyện lần trước đã hiểu lầm và đánh cậu.

Bà Hoài là người đến tìm My sau. Khác với ông Tín, bà Hoài lao vào nhà như một cơn bão. Sẵn đang "điên máu" chuyện chồng ngoại tình, bà Hoài lại càng mất bình tĩnh mà hành xử quá quắt.

Gặp Tú đang ở cùng My, bà Hoài mạt sát cô bé, cho rằng Tú đã dẫn My đi chơi bời "làm tiền", đong trai, chứ nếu không My bình thường ngoan ngoãn, sao có thể để xảy ra chuyện "tày đình" như thế?

May mắn là khi đó, ở cùng Tú còn có Duy, ông chủ của Tú. Chứng kiến sự quá đáng của bà Hoài, Duy đã "đốp" thẳng mặt bà Hoài để bảo vệ nhân viên, sau đó dẫn Tú đi theo mình.

Khi chỉ còn lại bà Hoài và My, dù My đã kể rằng mình kẻ xấu lừa nhưng bà Hoài vẫn không tin và cho rằng My phải lẳng lơ mời gọi thế nào thì mới bị một gã sở khanh như Bình "chấm".

Vốn đang ám ảnh với chuyện tiểu tam, bà Hoài lại càng trở nên cực đoan. Thậm chí bà còn sợ rằng My đã có thai với Bình và nhất quyết lôi cô... đi khám. May mắn là ông Tín đã có mặt kịp lúc để ngăn vợ.

Đến lúc này thì câu chuyện còn diễn ra theo chiều hướng bi kịch hơn khi ông Tín - bà Hoài đứng đấu khẩu, chì chiết nhau trong khi My đang đau khổ chết đi sống lại. Cuộc tranh cãi của họ chỉ dừng lại khi My gào lên: "Bố mẹ thôi đi!".

Hãy nói lời yêu Tâm lý, gia đình

45 phút Hãy nói lời yêu xoay quanh gia đình của hai vợ chồng ông Tín và bà Hoài. Hai người có với nhau một cô con gái là Hoàng My và một cậu con trai là Hoàng Minh. Bên ngoài, đây là gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng ẩn sâu vỏ ngoài giả tạo ấy lại là những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, thậm chí còn có cả bạo lực. Ông Tín - bà Hoài chỉ vì nghĩ đến thể diện của mình mà áp đặt lên con cái, can thiệp một cách quá đáng cuộc sống của con, khi con cái phản kháng thì họ dùng đến vũ lực. Từ lối sống và cách dạy bảo của bố mẹ, Hoàng My luôn mất niềm tin và hành trình trưởng thành của cô cũng đầy rẫy những sóng gió. Đạo diễn: Bùi Quốc Việt Diễn viên: Quỳnh Kool, Công Dương, Bảo Hân, Hoàng Anh Vũ

Sau đó, khi đưa My vào phòng nghỉ, ông Tín không giấu giếm con chuyện định chia tay bà Hoài vì đã quá mệt mỏi diễn trò gia đình hạnh phúc, vì cái vỏ bọc trước thiên hạ mà cứ phải gồng lên. Trong khi đó, My xin bố hãy ngồi xuống thử nói chuyện một lần với mẹ, cho mẹ thêm một cơ hội. Dù thế nào, cô cũng không muốn gia đình tan nát.

Đón xem tập 13 - 14 Hãy nói lời yêu lên sóng VTV3 tối thứ 5 - 6 tuần sau.