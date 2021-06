Hãy nói lời yêu: Bà Hoài chửi chồng thậm tệ vì hú hí với nhân tình trước mộ con trai, My đòi chết giống em

Hãy nời lời yêu tập 22: Trâm tiểu tam lại tìm gặp ông Tín, khán giả tức sôi máu

Hãy nói lời yêu tập 22 lên sóng VTV3 tối 25/6 tái hiện nỗi đau của gia đình bà Hoài sau khi Minh qua đời. Cũng trong tập này, Trâm tiểu tam xuất hiện trở lại.

Biết chuyện gia đình ông Tín, Trâm đã tìm đến gặp nhân tình để "chia sẻ nỗi buồn". Chẳng hiểu Trâm nghĩ gì mà ra mộ Minh tìm ông Tín. Gặp người tình ở đây, Trâm còn nói những câu khiến khán giả tức run người. Cô ả nói rằng mình không bao giờ bỏ mặc ông Tín.

Hãy nói lời yêu tập 22: Trâm tìm đến gặp ông Tín khiến khán giả tức điên.

Về phía ông Tín, ông nhất quyết đuổi Trâm đi và nói rằng: "Em có biết khó khăn của anh là gì không? Là anh không tha thứ cho chính bản thân mình. Chuyện của anh và em là nguồn cơn cho mọi nỗi đau này. Vì chúng ta mà Hoài đã tổn thương, cũng đã vì tổn thương mà làm đau con cái của chính mình".

Ông Tín đã nói tới mức ấy, nhưng Trâm vẫn nhất quyết bám riết lấy người tình, nói rằng không muốn chia tay. Lúc này, bà Hoài và My cũng đến thăm mộ Minh. Nhìn thấy cảnh ông Tín và Trâm đang tay trong tay, bà Hoài tức giận xông tới, mắng chửi ông Tín rằng con vừa mới mất mà đã đưa người tình đến "hú hí".

Hãy nói lời yêu tập 22: Bà Hoài bắt gặp ông Tín ở cùng Trâm ngay tại mộ Minh

Trâm định giải thích nhưng bà Hoài nhất định không nghe. Cuối cùng, cô ả đành phải cuốn gói ra về. Bị bà Hoài chì chiết, ông Tín cũng tức giận bật lại. Nhìn cảnh bố mẹ tiếp tục cãi vã nhau trước mộ Minh, My không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô hét lên: "Bố mẹ thôi đi, cái nhà này còn chưa đủ đau khổ hay sao? Hay là bố mẹ muốn con cũng giải thoát giống em thì bố mẹ mới hài lòng?".

Nói rồi, My khóc tức tưởi bỏ chạy. Khi My về tới nhà, cô gặp Phan. Vì lo lắng cho My, Phan lại lặn lội từ thành phố về tận nhà My. Khi Phan và My ra ngoài nói chuyện, bà Hoài trở về nhà và không thấy My đâu. Bà sợ rằng My lại làm chuyện dại dột giống Minh. Đúng lúc đó, ông Tín cũng trở về. Hai người lại tiếp tục cãi vã nhau khiến khán giả mệt mỏi.

Hãy nói lời yêu tập 22: Bà Hoài, ông Tín tiếp tục chì chiết nhau.

Hãy nói lời yêu tập 22: My ngầm đồng ý làm bạn gái Phan

Trở lại với My và Phan, trong Hãy nói lời yêu tập 22, Phan đã công khai tình cảm của mình. Anh muốn được ở bên My với tư cách người yêu. "Dù có chuyện gì đi nữa anh cũng không bỏ em một mình đâu. Anh biết là anh nói những lời này bây giờ không phải đúng lúc lắm, nhưng thực sự anh chỉ muốn ở bên cạnh em khi em đau khổ, nhưng với tư cách là người yêu, chứ không phải là bạn cùng lớp".

Hãy nói lời yêu tập 22: My ngầm đồng ý nhận lời yêu của Phan.

Nghe những lời này, My chủ động tiến lại gần và để Phan ôm mình, như thể thay cho câu trả lời đồng ý của cô. Hành động này của My khiến Phan mỉm cười hạnh phúc. Phân cảnh ngọt ngào của đôi trẻ khép lại Hãy nói lời yêu tập 22, ít ra còn khiến cho khán giả nhẹ nhõm được phần nào sau 2 tập phim liên tiếp quá nhiều u buồn và căng thẳng.

