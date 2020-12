Hay bị chê "xinh mà nhạt" nhưng Jisoo đã khiến dân tình cứng họng khi công phá tạp chí với hình ảnh "sang không tả nổi"

Trong 4 cô nàng BLACKPINK, Jisoo thường bị đánh giá có chút mờ nhạt hơn so với 3 thành viên còn lại. Nguyên do cũng bởi ngoại hình ngọt ngào, nhan sắc trong trẻo khiến cô có phần lép vế so với hình ảnh cá tính, năng động của 3 cô nàng còn lại. Tuy nhiên, càng ngày Jisoo càng chứng tỏ cô sở hữu khí chất cũng thu hút chẳng kém ai. Mới đây các fan hâm mộ của Jisoo vô cùng vui mừng khi cô chính thức xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Elle Hàn Quốc số khai niên – Tháng 1/2021.



Xuất hiện trên tạp chí lớn, Jisoo không chỉ có 1 mà có đến 4 trang bìa khác biệt đi cùng với đó là 14 trang trong. Vì vậy fan hâm mộ có thể lựa chọn để mua về bìa tạp chí mà họ thích nhất.

Số báo khai niên đầu năm là 1 trong những số báo vô cùng quan trọng của 1 tạp chí nói chung và tạp chí thời trang nói riêng. Số báo đầu năm như lời mở màn hy vọng 1 năm tới ngày càng phát triển mạnh mẽ. ELLE cũng là 1 trong những tạp chí thời trang đình đám nhất. Vậy nên việc Jisoo lên hẳn ELLE Hàn Quốc số khai niên cũng chứng tỏ vị thế ngày càng nâng cao của idol trẻ trong làng thời trang.

Bên cạnh đó, trong số báo lần này, Cartier chính là thương hiệu đẩy bìa cho Jisoo. Thực tế hiện tại Jisoo vẫn chưa có danh phận chính thức với Cartier nhưng với sự coi trọng mà nhãn hàng này dành cho cô thì nhiều người cho rằng trong tương lai, Jisoo có thể sẽ sớm thành đại sứ của hãng. Hiện tại Jisoo mới chỉ là đại sứ của Dior Beauty, với nhan sắc vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, nhiều người nhận định cô cũng rất có tiềm năng khi công phá mảng đại sứ trang sức. Chính trong loạt ảnh tạp chí này, mẫu áo lệch vai trông khá đơn giản nhưng khi Jidoo diện lên lại ấn tượng và sang hơn bội phần.

Trong loạt ảnh này Jisoo cũng thay đổi hình ảnh từ nữ tính mong manh với tóc dài buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng...

... cho đến cá tính năng động với tóc búi, đánh phấn má hồng nổi bật

Như vậy là trong số tạp chí mới Jisoo vừa chứng minh đẳng cấp thời trang ngày một nâng cao khi lên hẳn bìa khai niên của ELLE Hàn Quốc, lại vừa thể hiện mối quan hệ ngày một gắn với với thương hiệu trang sức Cartier. Dù mới chỉ có 4 hình bìa được công bố nhưng Jisoo đã gây bão mạng xã hội, hình ảnh của cô do ELLE Hàn Quốc đăng tải đã nhanh chóng nhận được gần 40k lượt like.