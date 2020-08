Tài tử quá cố Chadwick Boseman (Black Panther): Từng là thầy giáo, khẳng định "đàn ông dại mới cố gắng chiến thắng vợ của mình"

Có lẽ, cả bạn và tôi vẫn đang shock vì hay tin tài tử Chadwick Boseman đột ngột qua đời vì ung thư đại tràng.

Theo CBS, 4 năm qua - người hóa thân vào Black Panther đã âm thầm chiến đấu với bệnh tật, đóng phim liên tiếp giữa những lần phẫu thuật và hóa trị. Chỉ khi gia đình anh đưa ra thông báo chính thức vào rạng sáng nay, cả thế giới mới biết Chadwick Boseman đã trút hơi thở cuối cùng vào hôm 28/8.

Chadwick Boseman là người Mỹ, sinh ngày 29/11/1976. Trước khi nổi tiếng toàn thế giới qua vai Black Panther, anh đã gây nhiều tiếng vang trong làng điện ảnh với vai Jackie Robinson trong 42 (2013); James Brown trong Get on Up (2014) hoặc một số series truyền hình như Lincoln Heights (2008), Persons Unknown (2010), The Express (2008) và Draft Day (2014).

Chadwick Boseman (29/11/1976 - 28/8/2020)

Chadwick Boseman từng là thầy giáo nhưng gác lại tất cả để theo nghiệp diễn xuất

Sau khi tốt nghiệp Đại học vào năm 2000, Boseman là thầy giáo tại chương trình học bổng Schomburg Junior từ năm 2002 - 2007. Đến năm 2008, anh gác lại tất cả và chuyển tới Los Angeles theo đuổi nghiệp diễn.

Sau thành công của Captain America: Civil War, Boseman tiếp tục thủ vai Black Panther trong bộ phim riêng rẽ, nói về cuộc đời của siêu anh hùng này.

Để hiểu hơn về con người của Chadwick Boseman và vai diễn hoàng tử T'Challa/Black Panther - hãy đến với bài phỏng vấn của anh và tạp chí CNET vào năm 2017.

"Người tốt rất khó trở thành vua"

Black Panther đã xuất hiện trong Captain America: Civil War, nhân vật này đã trở thành vua của Wakanda sau khi tìm cách trả thù cho cái chết của cha mình.

Vì sao anh lại gọi Black Panther là phản anh hùng (anti-hero)?

Black Panther có đủ mọi thứ để trở thành siêu anh hùng nhưng anh ta gặp khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn. Với nhân vật này, đôi khi không có câu trả lời đúng. Qua trailer, chúng ta đều nghe thấy câu nói "... rất khó để một người tốt trở thành vua".

Nhân vật này phải đối mặt và vượt qua rất nhiều rắc rối để trở thành lãnh đạo tốt. Đôi khi tôi cảm thấy Black Panther rất giống Bố già (The Godfather).

Nhân vật Black Panther có điều gì khiến anh thích thú?



Tôi thích cách Black Panther nghĩ cho người khác.

Anh ta không lảng tránh những lời khuyên răn thông thái. Tôi cho rằng, luôn có nỗi sợ mắc sai lầm tiềm tàng trong con người Black Panther - điều này rất giống với hoàn cảnh và tính cách của tôi.

Tôi cũng thích Black Panther vì nhân vật này rất có quyền lực. Hãy tưởng tượng lời nói của bạn có quyền quyết định số phận của những người xung quanh mình xem, khá thú vị đấy.

Khi còn nhỏ anh có thích truyện tranh siêu anh hùng không?

Không, không may là chúng không xuất hiện trong thời thơ ấu của tôi. Tôi tình cờ biết đến Black Panther khi còn học Đại học, khi đó tôi thầm nghĩ có thể mình sẽ vào vai này.

Chắc hẳn anh đã dành rất nhiều thời gian để nhập vai vị vua của một quốc gia châu Phi hùng mạnh đầy viễn tưởng, đặc biệt là giọng nói và ngữ điệu?

Theo nguyên tác, Wakanda là quốc gia độc lập ở châu Phi, chưa hề có dấu chân xâm lược của thực dân châu Âu.

Mang trong mình những công nghệ tiên tiến nhất hành tinh, quốc gia này đã phát triển độc lập, không bị ảnh hưởng bởi văn hóa ngoại loai. Vị vua của Wankada chắc chắn không thể nói giọng Âu Mỹ. Tôi đã cố gắng rất nhiều để hóa thân thành ông vua mà chỉ cần cất giọng, thần dân sẽ cảm thấy phấn chấn.

Anh hãy miêu tả Wakanda cho những người chưa biết gì về bộ phim Black Panther:



Một thiên đường không tưởng ở châu Phi, nơi không có xung đột giữa tâm linh và khoa học.

Trong phim, Black Panther được vây quanh bởi những người phụ nữ mạnh mẽ. Đã có vô số cuộc tranh luận về việc phụ nữ không đủ thông minh để làm việc trong lĩnh vực công nghệ.

Anh nghĩ gì về điều này?

Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ không đủ thông minh sao? Phụ nữ thường xuyên cho thấy họ thông minh hơn đàn ông.

Ví dụ như vợ của bạn, cô ấy luôn đưa ra lựa chọn tốt hơn, làm được nhiều việc hơn bạn, chỉ những anh chàng dại dột mới cố gắng chiến thắng vợ mình. Phụ nữ luôn thông minh, họ có thể nhìn thấy sự dối trá trong lời nói dù anh có khéo léo thế nào đi chẳng nữa.

Nakia (Lupita Nyong'o, trái) và công chúa Shuri (Letitia Wright), người mà Boseman gọi là "tỷ phú Tony Stark của Wakanda"

Anh từng nói rằng Letitia Wright, người đóng vai công chúa Shuri trong bộ phim này sẽ thay đổi nhận thức của mọi người về phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ. Làm cách nào vậy?

Nếu ai đó cho rằng phụ nữ không phù hợp để làm công nghệ, suy nghĩ đó sẽ hoàn toàn biến mất sau khi xem Black Panther.

Vai diễn của cô ấy (Letitia Wright) cực kỳ quan trọng. Trong truyện tranh, T'Challa là một nhà khoa học, một vị vua thì chắc chắn công chúa Shuri là "bộ trưởng bộ công nghệ".