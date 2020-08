Loạt ngôi sao đình đám Hollywood tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của tài tử "Avengers" Chadwick Boseman

Hiện tại, thông tin về việc tài tử "Avengers" Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43 sau 4 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư đại trực tràng đang trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Twitter.

Đông đảo người hâm mộ trên khắp thế giới đang vô cùng bất ngờ và bàng hoàng trước thông tin này, bởi lẽ Chadwick Boseman chưa từng công khai về chẩn đoán của mình trước khi qua đời.

Bên cạnh cộng đồng mạng trên khắp thế giới, đông đảo ngôi sao Hollywood cũng vô cùng bất ngờ trước thông tin này và đã gửi lời chia buồn tới gia đình của nam tài tử "Avengers".

Hiện tại, sự ra đi của Chadwick Boseman đang nằm ở 3 vị trí đầu tiên top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất toàn cầu trên Twitter.

"Captian America" Chris Evans viết: "I'm absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I'm endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King" (Tạm dịch: Điều này quá mức đau đớn. Chadwick là một người đăc biệt. Anh ấy là một nghệ sĩ tận tâm và không ngừng mày mò. Anh ấy là một người tuyệt vời trong công việc. Tôi vô cùng biết ơn tình bạn giữa hai chúng tôi. Yên nghỉ nhé, đức vua).

Nam ca sĩ Khalid viết trên trang cá nhân rằng: "This is so unbelievable, sending love & light to your family" (tạm dịch: Điều này thật không thể tin được, gửi tình yêu và ánh sáng cho gia đình bạn).

Hãng phim Marvel Studios cũng chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Chadwick Boseman: "Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace (tạm dịch: Trái tim chúng tôi tan nát và suy nghĩ của chúng tôi lúc này là hướng về gia đình của Chadwick Boseman. Di sản của bạn sẽ tồn tại mãi mãi. An nghỉ nhé).

Nam diễn viên Matt Lanter viết: "Shocked to hear the sad news of Chadwick Boseman. Thinking of his family right now" (tạm dich: Vô cùng sốc khi nghe tin buồn về Chadwick Boseman. Nghĩ về gia đình của anh ấy ngay lúc này).

Nam diễn viên Ryan Reynolds viết: "Such a brutal loss. RIP, Chadwick" (Tạm dich: Đây là sự mất mát vô cùng lớn. RIP, Chadwick).

Tài tử "Avengers" Mark Ruffalo viết: "All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King (Tạm dịch: Tất cả những gì tôi muốn nói là những bi kịch trong năm nay chỉ trở nên khủng khiếp hơn khi chúng ta mất đi ChadwickBoseman. Bạn là một người đàn ông, và là một tài năng tuyệt vời. Bạn à, bạn là một trong những vĩ nhân mọi thời đại và sự vĩ đại của bạn chỉ mới bắt đầu. Chúa yêu bạn. Hãy yên nghỉ đi, King).

Nam diễn viên Don Cheadle viết: "I will miss you, birthday brother. You were always light and love to me. My god...forever and ever... (tạm dịch: Tôi sẽ nhớ cậu rất nhiều đó, người anh em cùng ngày sinh nhật. Cậu đã luôn tỏa sáng và yêu quý tôi. Trời ơi... mãi mãi).

