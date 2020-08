HOT: Trương Bá Chi tiếp tục mang thai lần thứ 4 ở tuổi 40, vòng 2 to lên trông thấy sau thời gian "ở ẩn"?

Trên trang cá nhân mới đây, Trương Bá Chi đã đăng tải một số hình ảnh trong hậu trường nơi người đẹp chụp hình quảng cáo.

Tuy nhiên, ngay khi bức hình được đăng tải, dân tình lại chỉ chú ý tới vòng 2 to lên thấy rõ của Trương Bá Chi. Cư dân mạng cho rằng, nhìn bụng của Trương Bá Chi to lên trông giống hệt những người phụ nữ đang mang thai, chứ không thể là do ăn quá no. Thậm chí cũng không thể do tăng cân được, vì nhìn gương mặt và thân hình của Trương Bá Chi vẫn hết sức bình thường. Trước những bình luận thắc mắc của cư dân mạng, Trương Bá Chi lại hoàn toàn im lặng.

Tin tức được đăng tải trên trang Baidu.

Phần bụng nhô lên thấy rõ trong bức hình Trương Bá Chi mới đăng tải.

Nhiều người cũng lật lại chia sẻ của Trương Bá Chi thời gian trước khi sau khi hạ sinh cậu con trai thứ 3 Marcus. Thời điểm đó, Trương Bá Chi có chia sẻ rằng, cô muốn sinh thêm một tiểu công chúa. Phải chăng hiện Trương Bá Chi đang mang thai một tiểu công chúa với người tình bí ẩn.

Nguồn: Baidu