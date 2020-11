Hậu Chung kết Hoa hậu Việt Nam, Đoàn Văn Hậu tới gần sân khấu an ủi “tình tin đồn” Doãn Hải My

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 chính thức khép lại với chiếc vương miện danh giá thuộc về Đỗ Thị Hà và Á hậu 1, 2 lần lượt gọi tên Phạm Ngọc Phương Anh, Nguyễn Lê Ngọc Thảo.

Trong đêm Chung kết hôm nay, thí sinh Doãn Hải My nhận giải thưởng “Người Đẹp Tài Năng”. Kết thúc phần đăng quang của Hoa hậu Việt Nam, cánh săn ảnh nhanh chóng bắt được khoảnh khắc đắt giá khi Đoàn Văn Hậu lên gần sân khấu để an ủi “tình tin đồn” Doãn Hải My.

Đoàn Văn Hậu luôn kè kè bên "tình tin đồn" Doãn Hải My hậu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Thậm chí, nam cầu thủ điển trai còn thì thầm và tươi cười rạng rỡ với Doãn Hải My.

Trước đó, trong suốt phần trình diễn của Doãn Hải My tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam, cánh săn ảnh cũng thường xuyên lia được khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu chăm chú dõi theo “tình tin đồn”. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.